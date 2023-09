Seidy La Niña responde a críticas por su música: "No hace falta tener escuela para llegarle al público"

Los artistas siempre están a expensas de recibir fuertes críticas y Seidy La Niña no ha sido la excepción; tras su último estreno “Prohibido” una joven dijo en las redes que la cantante es desafinada y cuestionó su producción musical.

“Cuando tú revisas la línea melódica de ella es lo mismo en todas las canciones. Aquí en Miami es como una competencia a ver quién saca más temas, no es a ver quién pega más. Verdaderamente ella ha sacado varios temas que se han pegado, son bonitos, a la gente le gusta, pero aquí no se trata de sacar 500 temas”, reflexionó la muchacha que se hace llamar Neri Johnson en su cuenta en TikTok.

“Qué preparación musical tiene esa niña para dar sus clases de canto que las necesita, porque es super desafinada, si no es por el Auto-Tune chao y cuídate”, añadió la joven, que sacó a relucir incluso un concierto de Seidy y aseguró que en vivo lo que tiene es “un laterío atrás sonando más la desafinación de ella”.

Las opiniones de la mucha, sin embargo, no quedaron solo en la parte musical: "Ella es una chica que se vive encuerando para pegar en redes sociales".

La respuesta de Seidy no se hizo esperar y también utilizó estas plataformas digitales: “Puede ser que sin Auto-Tune no sea nadie, puede ser que no haya tenido una de las 700 escuelas que tuviste tú, pero sabes qué, he aprendido en este mundo que muchas veces no hace falta ni tener escuela, ni haber estudiado canto, ni haber estudiado nada de lo que estoy haciendo para llegarle al público”.

“He hecho muchas canciones y casi todas le han llegado a la gente. No es culpa mía que tú lleves muchos años en la música y que no te hayas podido superar y que no le llegues a la gente. No es culpa mía que estés frustrada”, contestó Seidy con toda la tranquilidad del mundo.

“Envidiar el proceso ajeno no te ayuda en el tuyo” culminó la cantante lanzando una fuerte directa.

Tanto en TikTok como en Instagram las publicaciones de Seidy y de la joven han desencadenado decenas de comentarios, muchos de ellos de los seguidores de la artista que la defienden a capa y espada y disfrutan su música.