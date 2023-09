Despiden a médico fallecido en accidente masivo en Granma

Familiares, amigos y colegas del médico Oslandy Rivero Enamorado, fallecido este lunes en un accidente de tránsito masivo en Bayamo, Granma, honran su memoria con emotivos mensajes de despedida que expresan el dolor por su pérdida.

Rivero, de 30 años, fue una de las dos víctimas fatales del accidente ocurrido a primera hora de la mañana del lunes, cuando se volcó un camión que transportaba a trabajadores en la carretera Bayamo-Manzanillo, causando lesiones a otras 23 personas.

La muerte del joven doctor ha consternado a sus allegados, que en redes sociales le han dedicado sentidas palabras de afecto, recordación y respeto por sus cualidades humanas y profesionales.

“Mi primo, estamos muy dolidos con lo sucedido. Espero que descanses en paz, se te quiere mucho EPD, te vamos a echar de menos mi primo”, fueron las palabras marcadas por la aflicción de Carlos Fabián Ortiz Aguilera, uno de sus familiares, y que fueron correspondidas por comentarios de decenas de personas cercanas al médico.

Captura de Facebook/Carlos Fabián Ortiz Aguilera

Su colega y amigo Manuel García, identificado como Manolito G CH en Facebook, destacó la fraterna relación que los unía y el dolor por su partida.

“Me quedé con las ganas de enseñarte mi carro que tanto me lo pediste, me quedé con las ganas de darte un abrazo, me quedé con las ganas de recordar viejos tiempos…”, comienza diciendo en su publicación. “Pero no me quedé con las ganas de decirte que te quería, no me quedé con las ganas de expresarte que eras más que un amigo, que eras como el hermano varón que no tengo, no me quedé con las ganas de hablar de ti y de decir lo gran hombre y ser humano que eras, no me quedé con las ganas de conocerte y que me brindaras tu amistad y tu cariño”.

Captura de Facebook/Manolito G CH

“Donde quiera que estés siempre te recordaré, siempre te llevaré conmigo a donde vaya, para mí no te has ido, para mí sigues ahí con tus dicharachos y tus cosas. Te quiero mi hermano, te quiero mucho, mucho. Me ha costado aceptar lo sucedido contigo, pero descansa en paz y no te preocupes que yo te iré a ver un día y volveremos a reír aunque tú estés en el cielo y yo en la tierra”, concluyó.

En otro post reunió los mensajes que le dedicaron algunos de sus condiscípulos de la carrera de Medicina.

“La brigada 3 de Medicina nunca te olvidará, pues dejaste huellas en nuestros corazones”, afirmó Manolito, y compartió decenas de textos de WhatsApp que evidencian el afecto de los compañeros de aula y colegas hacia el galeno fallecido, a quien llamaban Landy.

Captura de Facebook/Manolito G CH

“Hoy nos ha abandonado un ser de luz, una de las mejores personas que he conocido, alguien que llegó a nuestras vidas para nunca marcharse”, afirmó el doctor Daniel Niquero.

“Luz eterna a tu espíritu, amigo mío, nunca olvidaré tu sonrisa y tu buen corazón”, expresó Vero. “Landy, te recordaremos siempre amigo, como esa buena persona que siempre fuiste”, dijo la doctora Yill.

Captura de Facebook/Daira Mendoza

Otras publicaciones y mensajes compartidos en redes sociales demuestran el cariño y respeto que se ganó el joven médico entre sus colegas y amigos, que hoy lloran su partida.

Oslandy Rivero Enamorado se graduó como doctor en Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo, Granma, y estaba casado, según los datos que figuran en sus perfiles de redes sociales.