Detienen a asesinos de cubano en Granma: Fue apuñalado 16 veces

Los autores del asesinato del cubano Juan Alberto Jorge Salazar, quien estuvo desaparecido durante más de tres días en Cauto Embarcadero, provincia de Granma, fueron detenidos por la policía, confirmaron familiares de la víctima.

Su hijo, Alberto Jorge, publicó en redes sociales las fotos de los dos hombres que asestaron al menos 16 puñaladas a su padre hasta dejarlo sin vida, para robarle su motocicleta, el jueves pasado.

“Aquí les presento a los causantes de semejante tragedia, ASESINOSSSSSSSSS porque nunca pensaron en sus propias familias y saber que ambos tienen hijos”, escribió el joven en un post en Facebook con varias fotos de los criminales.

Captura de Facebook/Alberto Jorge

Aunque no reveló sus nombres, en una de las fotografías se puede identificar a uno de ellos como Ángel Sergio Rodríguez Suárez; del otro se desconoce aún la identidad.

Jorge Salazar desapareció el jueves pasado, luego de salir de su casa en su moto -una Taeko AX100 de color rojo- sobre las dos de la tarde. Su familia y la policía estuvo buscándolo durante más de 72 horas, hasta que fue hallado muerto el domingo.

En otra publicación, su hijo reveló la intensa búsqueda que emprendieron él, otros familiares y las autoridades para encontrar a su padre.

“Papá, agradecerte los valores y principios los cuales me inculcaste, saber que hice lo posible y hasta lo imposible por encontrarte y al final lo que encontré fue lo que no quería, ese motor. Yo te quería a ti padre”, confesó en un conmovedor texto.

Captura de Facebook/Alberto Jorge

“Te quería vivo, vivo, Papá. No sabes las veces que me arrodillé dentro del monte, mientras caminaba kilómetros y kilómetros detrás de ti, a pedirle a Dios -a pesar de que soy como tú que no creía en nada-, pero pedía que estuvieses vivo”, expresó.

Jorge agradeció “a toda la familia, amigos, vecinos que estuvimos cuatro días detrás de alguna pista o algún indicio el cual nos llevara donde estabas” y a la policía porque “gracias a ellos dimos (con) el paradero de mi padre”.

“Es duro todo y por eso quiero recordar todo lo bueno que hiciste e hicimos juntos como la familia que siempre fuimos, y tratar de olvidar ese recuerdo al verte tirado por culpa de un individuo el cual no dudó de tu confianza para hacer semejante barbaridad, que no te merecías Papá, tú ni nadie porque eso no se le hace a una persona. Y sé que desde donde estés siempre me vas a iluminar y guiarme por el camino correcto, DESCANSA EN PAZ PAPÁ”, concluyó el sentido mensaje del hijo de la víctima.

El perfil oficialista Maximus Romus, vinculado al Ministerio del Interior (MININT), corroboró la noticia de la detención de los autores del asesinato de Jorge Salazar para robar la moto de su propiedad, con la que transportaba pasajeros.

Captura de Facebook/Maximus Romus

De acuerdo con la nota, la víctima había sido contratada por los dos hombres para realizar un viaje a Manzanillo, “diciéndole que sería bien pagado”.

“En el trayecto el motorista fue apuñalado (alrededor de 16 veces) con el objetivo de robarle la moto”, indicó el post.

Aseguró que, tras los familiares reportar la desaparición de Jorge Salazar, se inició “una búsqueda exhaustiva por parte de las autoridades con el apoyo del pueblo”.

La publicación precisó que “los autores se encuentran detenidos bajo proceso judicial por las autoridades competentes” y pide “la máxima pena para los asesinos”.

El horrendo crimen que costó la vida a Jorge Salazar se suma a la ola de violencia delictiva e inseguridad que asola a Cuba desde hace más de un año. Los motoristas, en particular, han sido víctimas de crímenes con el fin de despojarlos de sus vehículos, que los delincuentes venden después en piezas en el mercado negro.

A inicios de junio pasado, un médico que boteaba en su moto también murió asesinado luego de subir a un pasajero en Marianao, La Habana.

Dos semanas antes, un joven que también se dedicaba a transportar personas fue asesinado en Guantánamo para robarle su moto eléctrica.