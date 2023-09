Cubano alerta sobre circulación de billetes falsos de 500 pesos

Un cubano aseguró haber sido víctima de una estafa luego de que un matrimonio le entregara un billete falso de 500 pesos.

“Tengan mucho cuidado que hay un matrimonio dando billetes de 500 falsos y justo en el momento que me lo dieron a mí le dieron otro a un señor, falso también", alertó en Facebook un internauta identificado como Duniesky Castro Muñiz.

"Nadie sabe la necesidad que está pasando uno. A mí no me importan los 500 pesos, no es que tenga mucho pero ese pobre señor que estaba vendiendo lechuga, que está luchando para llevar un plato de comida para su casa. No, así no, esos descarados van a pagar por lo que hicieron", añadió.

El joven compartió la foto del billete que le dieron, del que precisó en los comentarios que es como una hoja común impresa, pero que él no se dio cuenta porque estaba "entretenido".

El denunciante no aportó otros detalles sobre el lugar en que ocurrió la estafa ni cómo identificar los billetes de 500 pesos falsos, pero llamó a estar alertas.

Billete de 500 pesos presuntamente falso (Captura de Facebook/Duniesky Castro Muñiz)

Las denuncias de fraude y estafas son cada vez más comunes en Cuba.

En junio, circuló en redes sociales la alerta de una nueva técnica para falsificar billetes de mil pesos, consistente en imprimirlos "sobre billetes de cinco pesos decolorados".

En ese caso, la denunciante explicó que los billetes tenían sello de agua con la cara de Celia Sánchez, pero se les veía un cinco a trasluz.

Hace un año, varios cubanos alertaron de estafas con billetes de 200, 500 y 1000 pesos (CUP) que circulan en el país.