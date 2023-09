Cubanos temen aumento de precios en pasajes de EE.UU. a Cuba tras reducción de vuelos

Ante la anunciada cancelación de vuelos a Cuba de la aerolínea JetBlue y la reducción de vuelos de United Airlines y Delta Airlines, agencias de viaje prevén que pronto podrían aumentar de precio los pasajes a la isla.

En el descenso del interés por los vuelos de aerolíneas regulares podría influir que permiten menos equipaje que los vuelos charter, según admitió la directiva de una agencia en declaraciones a Univision.

"Tenemos la competencia con los vuelos charter, que son vuelos muy económicos. La aerolínea te permite dos bultos de 25 kilos y el charter te permite cualquier cantidad de equipaje, incluso televisores y bicicletas", admitió Yoandra Díaz, directora de una agencia, en declaraciones al citado medio.

Días recomendó a los cubanos residentes en Estados Unidos que comiencen a hacer reservaciones para fin de año desde ya en previsión de que se trata de una época de alta demanda y que habrá menos vuelos en diciembre de los que hubo en 2022.

Si suben los precios pronto ante la disminución de vuelos: ¿Están dispuestos los cubanos a pagar, por ejemplo, 800 dólares por un pasaje a Cuba?

"Demasiado, yo no lo pagaría. Por mucho que uno quiera ver a la familia, no lo pago", admitió a Univision un cubano que lleva dos años sin ir a la isla a visitar a su familia.

“La idea del cubano no es llegar con una maletica e ir a hacer fiestas y estar saliendo por ahí por la calle. La idea de nosotros es llevar lo más que podamos llevar para la familia que están allá", añadió.

Mientras tanto, el anunció de cancelación de vuelos de JetBlue ha supuesto un engorro para algunos cubanos que tenían pasajes sacados para viajar a Cuba desde hace tiempo.

Así lo indicó en declaraciones a America Tevé Roberto Bulnes, un cubano que asegura que tenía pasajes comprados desde mediados de julio para viajar ahora en septiembre y que ahora se encuentra con esta complicación.

Bulnes criticó que la compañía estadounidense no ofrezca una alternativa para casos como el suyo, viajeros que tenían pasajes comprados desde hace tiempo y otros alquileres comprometidos en Cuba, en su caso el alquiler de un carro.

“El carro son como 700 dólares aproximadamente, a 100 el día. Están bien difíciles de conseguir, no es llegar y alquilarlo. Es bien difícil. De hecho, casi no había, pudimos conseguir uno por una cancelación y entonces me cancelan el vuelo y pierdo todo el control que tenía”, lamentó.

Tras el anuncio de la aerolínea JetBlue de suspender los vuelos a Cuba a partir del 17 de septiembre, en días recientes United Airlines y Delta Air Lines anunciaron la reducción de sus vuelos a Cuba y reconocieron un bajón en la demanda que les obliga a reducir el número de vuelos y asientos que destinan para sus trayectos entre Estados Unidos y Cuba.

Las tres aerolíneas estadounidenses solicitaron al Departamento de Transporte (DoT) una exención de inactividad en varias rutas debido a la deprimida demanda de viajes entre Estados Unidos y Cuba, según el sitio Aviación Online.

En el caso de Delta Air Lines, la compañía solicitó al DoT una exención de temporada, del 29 de octubre de 2023 hasta el 30 de marzo de 2024, para sus siete frecuencias Atlanta-La Habana y siete de sus catorce frecuencias entre Miami-La Habana.

Anteriormente, Delta solicitó una exención de inactividad para la temporada de verano de 2023 para sus servicios en la ruta Atlanta-La Habana, que fue aceptada.

Por su parte, United Airlines notificó al DoT la suspensión de sus servicios entre Newark y La Habana a partir del 29 de octubre de 2023 debido a las circunstancias económicas.

A finales de agosto también, dos aerolíneas españolas anunciaron la cancelación y reducción de vuelos a Cuba debido a la menor demanda de viajeros.

Una de ellas es Iberojet, que a partir de octubre cancelará su ruta de Madrid a Santiago de Cuba, inaugurada hace menos de un año, por "razones operacionales". Y la otra es Iberia, que reducirá sus vuelos a La Habana a tres frecuencias a la semana como “ya se había anticipado”.

En junio trascendió que las aerolíneas españolas que viajan desde ese país a Cuba están teniendo una baja ocupación. Los vuelos de Iberia, World2fly, Iberojet y Air Europa apenas consiguen vender la mitad de sus capacidades, un dato que vendría a confirmar los malos augurios para el turismo en Cuba, un destino que pierde atractivos frente a sus competidores en el Caribe.