Mensaje de un cubano a reclutadores rusos: "Quiero ir a su país a pelear"

Un cubano envió un mensaje por Internet al gobierno de Rusia, en el que muestra su disposición a ir a luchar en la guerra contra Ucrania.

El video fue compartido por el periodista Mario Vallejo, quien catalogó el ofrecimiento de indignante y condenable.

"¡Ni la más extrema desesperación lograría que un buen ser humano se asocie con delincuentes para entrar en casa de sus vecinos a matar y masacrar familias!", afirmó el reportero.

En el video del cubano, grabado en el portal de su casa, el hombre asegura que le gusta la guerra y que si Rusia le paga el viaje, podría ir para allá a más tardar el mes que viene.

"Quiero ir para su país a pelear porque yo fui militar y me gusta la guerra, me gusta pelear, me gusta fajarme. Y con el dinero que nos van a pagar, si nos matan o no, ayudar a mi familia, porque saben la situación de este país", expresó.

El hombre pidió a los reclutadores rusos que lo llamen y le expliquen los trámites que debe hacer, que él tiene su pasaporte pero tendrían que pagarle el pasaje, porque no tiene dinero alguno.

"Sería un orgullo para mí pelear con ustedes. Ustedes tienen un contrato en el país de nosotros de 30 años, por la deuda que tiene este Estado con ustedes. Somos hermanos, cubanos y rusos. Aquí estoy esperando, a ver si me dan un resultado y puedo estar el mes que viene allá. Nada más espero por ustedes, mientras mas rápido, mejor", recalcó.

El jueves, trascendió en Internet la identidad de un alto oficial ruso encargado de reclutar cubanos para la invasión de Ucrania, y que ya tenía en su poder 122 pasaportes escaneados de cubanos reclutados.

La información muestra cómo Rusia opera su canal de mercenarios cubanos en el conflicto, a quienes se les promete un pago único en efectivo de 195,000 rublos (unos 2,000 dólares) si se alistan en la zona de la "operación militar especial" en Ucrania, además de un pago mensual que varía según el rango, así como beneficios conyugales y familiares.

Asimismo, el youtuber Alain Paparazzi Cubano ha mostrado imágenes que revelan la existencia de mercenarios cubanos en el ejército ruso para participar en la guerra en Ucrania. Las fotos, asegura, fueron tomadas en bases militares donde los cubanos se preparan para el combate armado.

Esta semana, los mercenarios enviaron un video directamente al influencer y lo amenazaron por haber dicho que había cubanos muriendo en el conflicto.

"Los que estamos muertos, los que estamos desaparecidos te saludan", dijo uno de los cubanos a Alain, desde una base militar rusa.

"Aquí todo el mundo está vivo", insistieron en un ambiente de campaña distendido, mientras oían música y jugaban dominó.

El régimen cubano niega su participación directa en el conflicto bélico. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que no están enviando jóvenes a la guerra de Ucrania, pero admitió que el Ministerio del Interior trabaja para desarticular una red de trata de personas con fines de reclutamiento militar.

La semana pasada salieron a la luz declaraciones de dos adolescentes cubanos que aseguran haber sido estafados al firmar un contrato para viajar a Rusia a trabajar en labores de recuperación de la guerra, pero fueron enviados al campo de batalla.