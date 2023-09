Seidy La Niña: "La diosa del mundo es Yemayá"

Seidy La Niña no dejó pasar la ocasión este jueves de celebrar el día de Yemayá con sus seguidores en redes sociales.

Con un vídeo en el que canta desde un auto a la Virgen de Regla -que en la religión yoruba se sincretiza con Yemayá-, La Niña se sumó a las plegarias, tributos y homenajes de los cubanos este 7 de septiembre.

"La diosa del mundo es Yemayá" -frase que forma parte de la letra de su canción "Más perra que bonita"-, escribió junto a su vídeo, en el que luce una camisa azul, color de la diosa yoruba.

"Yemayá me dijo te quieren tumbar porque ser como tú no pueden. Pero tranquila que mis aguas son sagradas y con mis hijos nadie puede", dice al principio del vídeo compartido en sus perfiles en redes sociales.

"Ashé... maferefún mi madre Yemaya feliz día para todo los hijos de Yemayá... que yo ando iré"; "Santísima Yemayá si bien dicen que tus aguas curan todo es porque contra ti no hay quien pueda. Feliz día de Yemayá y vísperas de la Caridad del Cobre"; "Eres la ama y encima con ese salero y esa positividad de la buena"; "Qué sabor tienes "; "Ashé todos los días de este mundo"; "Ashé, nunca cambies; "Ashé mi madre que siempre me acompaña y me dio la virtud de nacer en su día. Celebrar cada año los malos y buenos momentos que me han hecho madurar y ser más sabia"; "Ashé, bendiciones para ti, que la Virgen de Regla te cuide y acompañe", se lee entre los cientos de mensajes de sus fans.

No solo artistas como Seidy La Niña, La Diosa, Arturo Sandoval o El Niño y La Verdad, entre otros, celebraron este 7 de septiembre el día de Yemayá, sino cientos de personas que llenaron las redes de sus deseos, plegarias y mensajes de amor y fe.

En julio pasado, tras ser blanco de tiradera por parte de, Seidy La Niña aseguró que "Yemayá me dijo, la vida es un boomerang. El mal que tú hagas te va a regresar".

Antes, cuando lanzó el videoclip de su canción "Ponle cabeza", escogió atuendos con los colores de los orichas de la religión Yoruba: el rojo y negro de Eleguá, el rojo de Changó, el amarillo de Oshún, el blanco de Obbatalá y el azul de Yemayá, la reina del mar, madre del mundo y diosa del amor y la fertilidad.

Este 8 de septiembre se celebra el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. La víspera, decenas de cubanos se unieron en una procesión por las calles del Vedado.