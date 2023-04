Seidy La Niña calienta el género urbano con “Más perra que bonita”: ¿Indirecta a La Diosa?

Seidy La Niña ha vuelto a la carga con otro estreno, y solo por el título ya se sabe que es puro fuego lo que trae una vez más.

“Más perra que bonita” es el título de su nueva canción que bien podría interpretarse como una indirecta de principio a fin.

La cantante cubana aseguró en Instagram que es un tema “donde muchas se van a sentir ofendidas porque no pueden comprender y entender cómo la Mulatica con dos temitas musicales ha hecho lo que no ha hecho ninguna en diez, quince años de carrera. Yo no tengo la culpa de ser más perra que bonita”.

Cantando y bailando con tremenda sabrosura la artista se encargó de promocionar la canción en sus redes sociales y dejar más que claro que “el que no arriesga no gana”.

El videoclip comienza con Seidy leyéndose las cartas. “Veo muchos ojos arriba de ti, muchos ojos y mucha mala lengua”, dice, pero acto seguido saca una carta en la que se lee “más perra que bonita” para indicar que por allí está el camino.

“La diosa del mundo es Yemayá / Esto es el último y pa’ atrá / Aquí no hay güiro, calabaza ni carambola así que cojan la cola / Sirope pa’ que te bañe y límpiate con cascarilla / Que culpa tengo yo de ser árbol y que ustedes no pasen de semilla”, dice una parte de la letra y ya hay quien se pregunta si se trata de una indirecta a La Diosa.

Seidy ya ha hecho declaraciones en distintos programas sobre La Diosa pero no en muy buenos términos.

En una entrevista de la intérprete de “La papaya de 40 libras” con Destino Talk tras su llegada a Miami, salió a relucir que Seidy le propuso a La Diosa participar en el remix de “Mulatica”, pero esta se negó por los comentarios que con anterioridad había dicho en su contra.

¿Será “Más perra que bonita” otro dardo de Seidy a La Diosa? Solo queda esperar y por el momento continuar disfrutando de este estreno que llegó con la misma sabrosura de "Mulatica".

