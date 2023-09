Habla madre de otro cubano reclutado en Rusia: "No sé si mi hijo está vivo o muerto"

Otra madre cubana cuyo hijo viajó a Rusia tras la firma de un presunto contrato para trabajar allí en temas de "logística" relacionados con la guerra, está desesperada, puesto que no sabe nada de él hace ya casi 20 días.

"Esta foto él me la mandó el 20 de agosto a las 7:12 am (hora de Cuba) y después de esa no me ha mandado más ninguna ni he sabido más nada de él", dijo la mujer en declaraciones difundidas por el periodista de Telemundo 51, Alexis Boentes.

"Fueron todos engañados. Fueron para problemas de construcción, de recoger escombros, de logística...Le dijeron que ellos iban a ir para la parte logística. ¿Qué logística era?", cuestiona ahora la afligida madre, cuyo desconcierto se une al de otras familias que atraviesan similar situación.

"Él me dijo 'mima, yo me voy para ayudar porque de verdad que esto no da más. Así es como dicen todos los jóvenes y mira a lo que llega la cosa. ¿Cómo no se dieron cuenta? Eso hace rato que está funcionando así", reprocha la mujer al gobierno cubano

"Estamos incomunicados con él. No sé si mi hijo está bien, está vivo, no sé", concluyó.

Esta misma semana Cary Díaz, madre de Alex Rolando Vegas, uno de los dos jóvenes cubanos que se encuentran retenidos por las autoridades rusas, pidió que el gobierno haga algo para sacar a esos dos jóvenes de la guerra en Ucrania como en su momento se implicó para resolver los casos de Elián González o de los cinco espías.

“Si ya lo sabes ¿por qué no haces nada?”, cuestionó directamente Cary Díaz al gobierno cubano en declaraciones exclusivas a America Tevé.

“Si ya tú sabes concreto que tráfico humano, sí ya tú sabes concreto que estás trabajando sobre esto. Tú sabes concreto que tienen personas presas ya por esto.... ¿Y por qué tú no haces nada si tú lo has hecho por otras personas?”, preguntó.

“Lo hiciste por Los Cinco, lo hiciste por Elián ¿por qué no lo haces por estos? Ah, porque son dos vejigos”, concluyó la mujer.

El gobierno ruso negó en las últimas horas su presunta implicación en el reclutamiento de cubanos para incorporarse al ejército ruso en la guerra de Ucrania, aunque admitió que puede ser que los ciudadanos se estén “autorganizando” a través de redes sociales.

El diputado Alexey Chepa, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal (Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, o Parlamento), indicó en declaraciones recogidas por la prensa rusa que los informes sobre el reclutamiento de cubanos son falsos.

Este viernes trascendió que el régimen cubano dio a conocer que arrestó a casi una veintena de personas relacionadas con el reclutamiento de mercenarios cubanos al servicio de Rusia.

Apenas transcurridas 72 horas de las primeras declaraciones de la Cancillería cubana sobre este tema, autoridades del Ministerio del Interior anunciaron la detención de al menos 17 personas en relación con una red de trata de personas que opera en Rusia y Cuba.

Tras las primeras revelaciones que confirmaron la presencia de mercenarios cubanos contratados por el Ejército ruso, La Habana permaneció en silencio hasta este lunes, cuando mediante un comunicado el régimen aseguró estar trabajando en desmantelar una red de tráfico de personas dedicada a trasladar a ciudadanos cubanos al conflicto, así como a reclutar a otros que ya residían en Rusia.

Un artículo publicado este miércoles en el medio digital The Intercept reveló que el mayor del Ejército ruso, Anton Valentinovich Perevozchikov tenía en su poder 122 pasaportes escaneados de cubanos reclutados en el cuartel general de las Fuerzas Armadas rusas en la ciudad de Tula.