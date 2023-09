Frente Democrático de Concertación exige repatriación de cubanos de la guerra de Ucrania

El Frente Democrático de Concertación (D Frente) exigió al gobierno cubano la repatriación de los ciudadanos que están participando en la invasión de Rusia a Ucrania.

La organización, que agrupa a civiles y políticos cubanos plurales cuyo objetivo es lograr la refundación de la República en la Isla, Cuba, asegura que la sociedad cubana está consternada por quienes han sido contratados como mercenarios por el Estado ruso para combatir contra el pueblo ucraniano.

El grupo emitió una declaración para condenar las gestiones -que según la Cancillería cubana, son ilegitimas e ilegales- de agentes del Estado ruso dentro de Cuba, donde han contratado a personas con entrenamiento militar para integrar sus tropas.

Captura de Facebook / (D Frente)

"D Frente exige al Gobierno de Cuba defender la seguridad del país de tales vejámenes dentro de sus fronteras. También que, asentado en el Derecho Internacional, condene oficialmente al Estado ruso por esta injerencia y por ese mercenarismo declarado, abierto y repulsivo; y conforme a la legislación existente en Cuba, cumpla con su obligación constitucional de demandar al Estado ruso por tales prácticas", precisa en su web.

La organización citó varias normas internacionales que se están violando con la presencia de cubanos en el ejército ruso que combate en Ucrania, como el Convenio de La Haya, los Convenios de Ginebra, la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, y un documento sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

También solicitó al Gobierno de Cuba que asuma la responsabilidad de exigir la repatriación inmediata de los cubanos y de proteger a los que han hecho pública la denuncia desde Rusia, utilizando la embajada cubana ante la Federación de Rusia.

Por último, demandó que se informe a la población de manera sistemática, con amplitud y transparencia, sobre estos hechos lamentables.

El régimen castrista niega su participación directa en el conflicto bélico. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que no están enviando jóvenes a la guerra de Ucrania, y que el Ministerio del Interior trabaja para desmantelar una red de trata de personas con fines de reclutamiento militar.

El viernes, un cubano envió un mensaje por Internet al gobierno de Rusia, en el que mostró su disposición a ir a luchar en la guerra contra Ucrania porque le gusta la guerra, y que si le pagan el viaje, podría ir para allá el mes que viene.

"Quiero ir para su país a pelear porque yo fui militar y me gusta la guerra, me gusta pelear, me gusta fajarme. Y con el dinero que nos van a pagar, si nos matan o no, ayudar a mi familia, porque saben la situación de este país", expresó.

El hombre pidió a los reclutadores rusos que lo llamen y le expliquen los trámites que debe hacer, que él tiene su pasaporte pero tendrían que pagarle el pasaje, porque no tiene dinero alguno.

"Somos hermanos, cubanos y rusos. Aquí estoy esperando, a ver si me dan un resultado y puedo estar el mes que viene allá. Nada más espero por ustedes, mientras mas rápido, mejor", recalcó.

Tras confirmarse la presencia de mercenarios cubanos contratados por el Ejército ruso, Cuba permaneció en silencio hasta que el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que no están enviando jóvenes a la guerra de Ucrania, y que el Ministerio del Interior trabaja para desmantelar una red de trata de personas con fines de reclutamiento militar.

Apenas transcurridas 72 horas, el régimen anunció la detención de al menos 17 personas vinculadas con una red de tráfico de personas que opera en Rusia y Cuba.