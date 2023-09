Hospital cubano pide a una madre material quirúrgico para operar a su hijo que nació sin esófago

Un hospital de Holguín le ha pedido a una madre que lleve material quirúrgico para poder operar a su hijo de 13 años, que nació sin esófago y nunca ha podido alimentarse por la boca.

El pequeño, llamado Jordan Daniel, nació con atresia esofágica, un defecto congénito de causa desconocida, en el cual hay una falta de continuidad del esófago, que no permite que la boca se conecte con el estómago.

Según explicó en su Facebook la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, el menor tiene una vida limitada, pues además de que jamás ha comido por la boca, no va a la escuela ni puede interactuar con otros niños, y ya su cuerpo no está tolerando los alimentos.

"Bajo presión de las redes sociales, ya que su mamá no se queda en silencio, le hicieron una operación que fue un total fracaso, a lo que la mamá y el niño desean volver intentar, pero en el hospital de Holguín plantean [que] debe llevar los insumos médicos para ser operado", detalló.

Captura de Facebook / Diasniuka Dalcedo Verdecia

Jordan Daniel y su mamá, Maydelis Solano Aliaga, viven en el reparto Siboney, en Bayamo, Granma. Ella viajó con el niño a La Habana y lo llevó al hospital William Soler, donde le negaron la asistencia porque, según le dijeron, pertenece Holguín y debe debía tratarse allí.

Estos son los insumos que necesita aportar Maydelis para que operen a su hijo: esparadrapo, trócar, levin, sondas números 20 y 12, un catéter para canalizar venas profundas, gasas, suturas con la numeración 0.0, 0.1,1.0, 2.0, 4.0 y vicryl 3.0.

Además, jeringuillas, guantes quirúrgicos, bisturí, yodo, medicamentos en suspensión para bajar la fiebre y el dolor y soluciones desinfectantes para las heridas.

Su teléfono es +53 5 1602429.

Maydelis relató en un video que su hijo fue operado en enero pasado en el pediátrico de Holguín para hacerle un trasplante, el cual fue fallido, y lo que ha sucedido después.

"Salimos del hospital por 45 días para la casa para [más adelante] volver a intentarlo. Esos 45 días se han convertido en meses de espera y de reclamos a varias instituciones y nadie nos responde porque no hay insumos, porque tienen que esperar, por varias cosas", denunció.

"Necesitamos recaudar esos medios para que operen a Jordan, o simplemente una vía donde podamos llevarlo a otro lugar para ser operado", añadió.

En agosto, trascendió el caso de una niña cubana que al igual que Jordan no puede alimentarse por la boca, ya que cuando tenía dos años tomó ácido accidentalmente, y resulta que ahora no puede operarse porque no hay cirujanos.

La menor, de 11 años, lleva desde entonces esperando por una operación en el hospital William Soler, donde según su familia, ha sufrido un constante peloteo por parte de los médicos.

"El médico fue tajante delante de ella y le dijo a la madre: 'Ya te iba a poner fecha para la operación, pero se necesitan tres cirujanos y no los hay'", denunció Georgina Rosillo, tía abuela de la niña.

"Ella ve a sus hermanitos alimentarse por la boca, ve a los primos en los cumpleaños gozar de los dulces y ella lo que hace es apartarse en un rincón y repetidamente le pregunta a la madre y mis hermanas que cuándo la van a operar, y la única respuesta es que pronto", criticó en Facebook.