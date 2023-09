Cubanos con I-220 A reaccionan tras decisión de la corte: "Es frustrante"

La decisión de las autoridades estadounidenses de no considerar el formulario I-220A como documento a través del cual se pueda acceder a una residencia migratoria legal en el país ha sumido en las últimas horas en la frustración y la desesperanza a miles de cubanos en Estados Unidos.

"Realmente sentí hasta ganas de llorar. No te voy a mentir. Fue frustrante porque estábamos con la esperanza”, dijo Darlis en declaraciones al periodista Javier Díaz, para Univision.

En su caso ella, su esposo y sus dos hijos menores de edad arribaron hace un año y cuatro meses a Estados Unidos y fueron liberados con una Orden de libertad bajo palabra.

“Me afecta porque no sabemos qué pueda pasar de aquí a unos años si no se acaba de decidir que la I-220A sea un parole. No hemos aplicado a la Ley de Ajuste cubano porque estábamos esperando. Es tanta la incertidumbre que no sabemos si aplicar porque nosotros tenemos fecha de corte en 2025", dijo por su parte Rodolfo, el padre de la familia.

La pareja califica de "limbo migratorio" la actual situación que atraviesan, y aunque dicen sentirse agradecidos de que los hayan dejado entrar, le recuerdan a las autoridades que estar en el país sin documentos no es nada fácil. De momento la única opción que tienen es ganar un caso de asilo políticio para poder legalizarse.

"Seguir echándole ganas a este país. Tratar de hacer lo correcto. Si bien hay algunos que han llegado y no han hecho lo correcto, hay miles de cubanos que están aquí trabajando, esforzándose mucho para poder darle un mejor futuro a su familia", concluyó Darlis, sin perder las esperanzas a pesar del fuerte revés.

"Que tengan en cuena que hay cientos y miles de familias cubanas que salieron para cumplir un sueño, salieron para que sus hijos hoy puedan tomar leche en este país", suplicó por su parte Rodolfo.

El anuncio de las autoridades estadounidenses ha sumido en la desesperación y la tristeza a muchos ciudadanos de origen cubano que no saben ahora qué hacer.

Algunos de ellos aseguran no entender que el gobierno estadounidense continúe permitiendo la entrada de más migrantes si no empieza por facilitar que se puedan legalizar los que ya están dentro, criterio calificado de polémico por algunos compatriotas.

"Típico del cubano: cortar la luz ajena para alumbrarse él. Si el que lleva cinco años aquí te hubiese cerrado la frontera a ti, hoy no estuvieras en América, ¿sabes cuántas personas están en travesía hoy, arriesgando su vida para que digas que no dejen entrar a más nadie?", cuestionó un cubano en el apartado comentarios de las quejas de una joven cubana que pidió el cese de la entrada de más migrantes.

"Reza a Dios para que ayude a todos y verás cómo tú camino se libra de malezas", concluyó el comentarista.

Otros se manifiestan rotundos al afirmar que "el gobierno estadounidense está dándole la espalda a los cubanos”.

Mientras tanto, abogados de inmigración aconsejan a los cubanos que continúen con sus casos de asilo político a través de las cortes estadounidenses porque no tienen otra vía, de momento, para poderse legalizar en el país.

Este lunes la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de EE. UU. (BIA) desestimó la opción de considerar el formulario I-220A como documento a través del cual se pueda acceder a una residencia migratoria legal en el país.

El fallo supuso una derrota para los miles de inmigrantes cubanos que han entrado través de la frontera sur desde finales de 2021 e intentan regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.

No obstante, la batalla legal por el reconocimiento de la I220-A todavía podría continuar en el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito (Alabama, Florida y Georgia), y finalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos.

En los últimos meses, una cantidad creciente de cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A, también conocido como “Orden de libertad bajo palabra”, han insistido en que se les reconozca su entrada a EE.UU., y es que quienes llevan más de un año y un día en territorio estadounidense no pueden aplicar a su residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano porque dicha ley establece el parole como un requisito, no la I-220A.

El gobierno de EE.UU. le otorga la I-220A a ciertas personas que han estado detenidas y después han sido liberadas por oficiales de Inmigración.

En abril un grupo de cubanos se reunió frente al famoso restaurante Versailles, en Miami, para exigir el cese de las deportaciones hacia Cuba y pedir la regularización para quienes obtuvieron un documento I-220A al entrar a EE.UU.