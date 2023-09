Alertan sobre estafadora en La Habana: “Se hace pasar por una amiga de la infancia”

Una mujer residente en La Habana alertó en redes sociales sobre una presunta estafadora que, fingiendo ser una persona conocida, intenta timar a su posible víctima en su propia casa.

Ileana Ferrandiz reveló en Facebook el intento de una mujer de hacerse pasar por una “amiga de la infancia” con el supuesto fin de estafar o robar en su vivienda y reveló que otras personas fueron víctimas de su proceder en Arroyo Naranjo, cerca de La Palma y Víbora Park.

Captura de Facebook/Ileana Ferrandiz

Las cámaras de seguridad de su vivienda captaron las imágenes de la supuesta estafadora, una señora bien vestida, de más de 60 años, en el momento de su visita.

“Esta persona llegó a mi casa haciéndose pasar por una amiga de la infancia que hacía muchísimos años no veía”, denunció Ferrandiz en su publicación, y describió el “modo de actuar” de la sospechosa mujer.

“Te dice que es alguien que tú conoces de la infancia, de un pueblo de campo que tú ibas mucho y que nos queríamos y jugábamos. Tú le dices el nombre de un pueblo, y te dice: ‘sí, ese mismo’; tú le dices que no la conoces y ella insiste en que recuerdes; le dices un nombre y ella dice: ‘esa misma’”, detalló.

Dijo que la mujer “comienza a hablar y te dice que tiene un hermano enfermo ingresado en el Calixto [Hospital Calixto García] y que necesita le guardes un dinero en dólares, al decirle que no, inmediatamente dice que se va, manipula constantemente la cartera”.

Ferrandiz explicó que se dieron cuenta de que ella mentía “porque la persona que dijo ser no tiene ningún hermano”, y que posteriormente verificaron que esa persona está muerta.

“Todo esto nos hace pensar que esta persona es una ladrona o una estafadora, por suerte tenemos cámara en la casa y pudimos verificar que no era quien decía. Esta persona está haciendo esto en Arroyo Naranjo, cerca de La Palma y Víbora Park”, concluyó.

En los comentarios a su propia publicación, aseguró que la mujer no llegó a estafarla o robarle “porque nos dimos cuenta que algo no estaba bien contado, y cuando le dije que no le podía guardar el dinero, inmediatamente dijo que se tenía que ir y casi salió corriendo”.

Respondiendo a una de las personas que comentó el post, Ferrandiz afirmó que la sospechosa, “anteriormente sí logró estafar a varias personas“, y añadió: “Además, si la persona dice ser quien no es, no es por otro motivo que lograr algo y si se relaciona con dinero, que tú crees que querrá”.

Asimismo, reveló que ya la había llamado una persona asegurando que le había robado más de 1,000 dólares, y contó que esa señora “ni cuenta se dio”, pues “en lo que le preparaba un maletín con cosas para el supuesto esposo ingresado, porque según ella había venido sin nada, le robó el dinero”. En los comentarios, una persona corroboró este caso, afirmando que se trataba de sus vecinas.

Otros usuarios dieron testimonio de estafas anteriores de la mujer. Una señaló que “se lo hizo a la mamá de una amiga, y le robó 200 USD” y otra pidió que le escribieran “si dan con ella”, pues de esa misma manera estafó los ahorros de toda su vida a unos vecinos suyos, mayores de edad.

Ferrandiz pidió a sus contactos que compartieran su denuncia con sus amigos y familiares.

Múltiples estafas han sido denunciadas en fechas recientes por cubanos en redes sociales. En Santa Clara la policía atrapó a una banda de presuntos estafadores que se dedicaban a la compra y venta de moneda libremente convertible (MLC), usando perfiles falsos de Facebook.

Otro caso de estafa online ocurrió en Matanzas, a través de un falso perfil de WhatsApp para conseguir una transferencia bancaria.

Un hombre en Villa Clara denunció en redes sociales haber sido estafado al comprar un medicamento en el mercado negro.