Carro de turismo pierde el control y se vuelca a gran velocidad en Autopista Nacional

Autopista Nacional en la provincia de Villa Clara (imagen de referencia) Foto © CubaSí

Un auto de renta al turismo se volcó este martes en el tramo de la Autopista Nacional entre las provincias de Cienfuegos y Villa Clara, debido presuntamente a que el chofer perdió el control del vehículo.

Reportes en redes sociales dieron cuenta del accidente de tránsito, en el que según testigos hubo personas lesionadas. Tal información no ha sido confirmada por las autoridades ni medios de prensa oficiales.

Una usuaria del grupo de Facebook “Accidentes automovilísticos en Cuba” reportó el hecho ocurrido en horas de la tarde del martes: “Hace aproximadamente una hora en la Autopista Nacional, en los límites de Cienfuegos con Santa Clara, un tour blanco de volcó a más de 15 metros de la carretera”.

Captura de Facebook/Accidentes automovilísticos en Cuba

Según su testimonio, en el lugar del accidente “ya se encontraba la ambulancia”. La persona precisó que el carro quedó de lado y que “se veían cuerpos en la hierba”.

Otro usuario corroboró el siniestro, del que aún no se han publicado imágenes. “Yo iba de camino al aeropuerto algo atrasado y vi como el tur salió volando”, afirmó.

El hombre aseguró que el vehículo “por lo menos se levantó dos metros de altura, dio una vuelta en el aire y luego dio tres en la tierra. Vi cómo salían los trozos del carro por el aire”.

En otro de sus comentarios, subrayó que lo que vio fue “una peli de acción. Eso no tiene explicación, fue algo muy traumatizante. La suerte que se desvío para el lado contrario, si no me come, ya que fue a no más de 100 metros”.

En el grupo “Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas!” un hombre aseguró que el accidente se produjo en el km 238 de la autopista, antes de la paladar.

Hasta el momento, no hay informes oficiales sobre el siniestro y las posibles víctimas.

Otros usuarios de la red lamentaron la frecuencia con que los autos de renta al turismo sufren accidentes, algunos fatales, en las carreteras del país, y cuestionaron además el mal estado en que estas se encuentran.

“No es fácil y siguen los tur volando en las carreteras, claro si se le puede llamar así, son pedraplenes”, dijo uno, y añadió: “Eso no quiere decir que puedes andar a 200 km en toda la Autopista Nacional, hay límites de velocidad”.

A lo que respondió otra persona: “Ni a 120 km/h se puede, si no toman conciencia los conductores seguirán volando”.

Este miércoles, un camión cisterna se volcó en la avenida 23 y 234, en el municipio La Lisa, y la víspera otro camión corrió igual suerte en la carretera Guardalavaca-Banes, en el norte de Holguín.

Cuba reportó 29 muertes más por accidentes de tránsito al cierre de julio en comparación con igual periodo de 2022, informaron las autoridades.

Los accidentes y la cantidad de lesionados disminuyeron al cierre del séptimo mes, sin embargo, la cifra de muertos se elevó en 29 respecto al año anterior, dijo el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria.

Luego de pasar casi un año luchando por su vida, este miércoles murió el conductor de una camioneta que fue impactada por un ómnibus en Santiago de Cuba en octubre de 2022.