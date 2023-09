“Yo niego todo”, dice tras salir de la cárcel comisionado cubano de Miami acusado de lavado de dinero

El cubanoamericano Alejandro Díaz de la Portilla, comisionado de la ciudad de Miami, y el abogado William W. Riley Jr. salieron en libertad bajo fianza en la noche de este jueves luego de que agentes del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) los arrestaran por más de una docena de cargos graves, entre ellos blanqueo de dinero y soborno.

A su salida del Centro de Detención Turner Guilford Knight (TGK) del condado tras el pago de 72 mil dólares de la fianza, Díaz de la Portilla negó de forma rotunda ser responsable de los cargos que le imputan.

"Yo niego todo, yo he tenido una carrera de integridad, honestidad. Fui senador estatal, representante estatal, ahora soy comisionado y nunca he tenido un escándalo, nunca he tenido un problema", dijo en declaraciones ante la prensa congregada en el lugar.

El político se comparó con Donald Trump, y dijo que como el expresidente, él está siendo víctima de una cacería en su contra para difamarle y manchar su nombre.

"Lo mismo que le está pasando al expresidente Trump a nivel nacional para que no gane su reelección, me lo están haciendo a mí a dos meses de las elecciones, para que yo no gane la mía", dijo.

"Todo lo que dice allí es una mentira, no hay una verdad allí", reiteró Díaz de la Portilla refiriéndose a la investigación en su contra.

En lo relativo al proceso del arresto, el comisionado arremetió diciendo: "Nunca llamaron a mi abogado, fue una sorpresa que estaba diseñada para hacerme pasar pena".

El comisario de Miami Alejandro "Alex" Díaz de la Portilla fue detenido este jueves por más de una docena de cargos graves, entre ellos blanqueo de dinero y soborno, según informaron las autoridades.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida arrestó a Díaz de la Portilla por un cargo de blanqueo de dinero, tres cargos de compensación o recompensa ilegal por comportamiento oficial, un cargo de soborno y un cargo de conspiración criminal, indicaron reportes de prensa.

Díaz de la Portilla, de 58 años, también está acusado de cuatro cargos de mala conducta oficial, un cargo de contribución a la campaña electoral por encima de los límites legales y dos cargos de no informar de un regalo.

El comisionado estuvo presente en una breve reunión de la Comisión Municipal este jueves en el Ayuntamiento, antes de ser arrestado por la tarde, junto al abogado William W. Riley Jr,

Los agentes encontraron pruebas que indicaban que Díaz de la Portilla y Riley Jr. aceptaron más de 15,000 dólares en pagos para la campaña judicial del hermano de Díaz de la Portilla en el Tribunal del Condado de Miami-Dade, pero no los declararon, como exigen los Estatutos de Florida.

Riley Jr. controlaba una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Delaware para blanquear aproximadamente 245,000 dólares en contribuciones políticas ocultas realizadas por una empresa de servicios de gestión a cambio del permiso para construir un complejo deportivo en Miami.

"Siempre es triste y lamentable cuando un funcionario electo es acusado penalmente de abusar de la confianza del público, pero la comunidad debe encontrar algo de consuelo en el hecho de que el arresto de hoy arrojará una luz brillante sobre la presunta conducta delictiva", declaró el Director Ejecutivo de la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade, José Arrojo.

La investigación que condujo al arresto del Comisionado de la Ciudad de Miami comenzó como un caso sobre posibles violaciones de las ordenanzas éticas locales.

Investigaciones posteriores determinaron que Díaz de la Portilla también operaba y controlaba dos comités políticos utilizados no sólo para apoyar la campaña de su hermano, sino también para gastos personales.

Los registros obtenidos por la FDLE mostraron que uno de los comités informó donaciones totales de aproximadamente 2.3 millones de dólares y el otro informó donaciones totales de más de 800 mil dólares.

Díaz de la Portilla se ha desempeñado como comisionado del Distrito Uno, que representa a Flagami, Allapattah y partes de la Pequeña Habana, desde 2020.

Anteriormente fue elegido para la Cámara de Representantes del Estado de Florida en 1994 y sirvió seis años hasta que fue elegido para el Senado del Estado de Florida en 2000. Fue miembro del Senado de Florida hasta 2010.