Empresario de Hialeah trata de fugarse a Cuba tras fraude de 41 millones al Medicare: Esto es lo que se sabe

Un empresario de Hialeah ha sido acusado de haber lavado casi dos millones de dólares como parte de un esquema de fraude al programa Medicare que alcanzó los 41 millones de dólares, y de haber enviado parte de esos fondos a Cuba, según informaron las autoridades federales.

Edelberto Borges Morales, de 62 años, fue detenido por agentes federales cuando se disponía a abordar un vuelo a Varadero este jueves, según informó Local 10 citando como fuente el documento de acusación.

Sin embargo, en vez de llegar a la isla, fue trasladado al Centro de Detención Federal del centro de Miami, donde permanece encarcelado sin que se haya establecido aún una fianza o fecha de audiencia, según registros judiciales.

Un esquema de fraude de 41 millones de dólares

La denuncia penal presentada en la corte federal de Miami sostiene que Borges lavó 1,9 millones de dólares provenientes de un fraude que involucró a tres empresas de equipos médicos del sur de Florida: One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. y Vida Med Center LLC.

Estas compañías presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por un total de 41 millones de dólares, facturando equipos médicos duraderos (DME) "que nunca fueron proporcionados", señala la acusación.

La investigación reveló que los beneficiarios que supuestamente recibieron los equipos "nunca habían oído hablar de la empresa que supuestamente se los suministró, ni tenían relación alguna con el médico prescriptor que figuraba en la documentación de facturación", según consta en los registros de Medicare.

"Cada uno de los beneficiarios entrevistados manifestó no necesitar ni recibir el equipo médico duradero que supuestamente se les prescribió", subraya la denuncia.

En particular, un médico que figura como prescriptor en One Star declaró que "nunca había oído hablar de One Star" y que no ejercía en la dirección de Medley registrada por la empresa desde 2014.

Además, negó haber recetado equipos médicos a los pacientes vinculados a las reclamaciones de Medicare.

El fraude fue aún más allá: Más del 95% de la facturación se realizó utilizando "códigos de procedimientos relacionados con injertos de piel y la aplicación de sustitutos dérmicos", pero ninguno de los beneficiarios requería o había sufrido lesiones que justificaran este tipo de tratamiento.

De hecho, uno de ellos declaró a los agentes: “Me recetaron tantos injertos de piel que deben pensar que soy una ballena”.

El rol de Borges en el esquema

Las autoridades acusan a Borges de haber utilizado tres empresas registradas en Hialeah para lavar el dinero procedente de las facturaciones fraudulentas.

Las compañías RX Exclusive y GBT Max fueron constituidas el 16 de octubre de 2024, y A&MTX Group fue creada cinco días después.

Todas operaban desde la misma dirección: un edificio de oficinas en el 1275 W. 47th Place, Hialeah.

"Todas las empresas de DME enviaron cheques a las empresas de Borges", señalaron los investigadores.

Asimismo, tras analizar los viajes del acusado, las autoridades descubrieron que realizó aproximadamente 35 viajes entre Miami y Cuba en un período de dos años, lo que alimentó la sospecha de que parte del dinero fue movido a la isla.

La denuncia detalla que Borges tenía en su teléfono fotografías de cheques en blanco de One Star, lo que contradice su afirmación de que "no sabía que era el propietario indicado" de las compañías, y de que "nunca había cobrado ninguno de los aproximadamente 2 millones de dólares en cheques".

En su defensa, Borges sostuvo que las fotos las tenía “porque sospechaba que lo que el individuo le pedía que hiciera algún día podría meterlo en problemas”, según la denuncia.

Posible conexión con Cuba y riesgo de pena máxima

Los agentes también señalaron que Borges afirmó residir en Estados Unidos, pero que pasaba “un tiempo significativo en Cuba debido a la necesidad de ayudar a un familiar”.

Ahora, Borges enfrenta un cargo federal por conspiración para cometer lavado de dinero, lo que podría acarrearle una condena de hasta 20 años de prisión.

El caso sigue su curso en la corte federal de Miami, donde las autoridades continúan profundizando en la red de empresas fantasma y la posible transferencia de fondos a la isla.