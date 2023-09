Participación de Messi en próximo partido de Inter de Miami aún no es segura

El técnico del Inter de Miami, el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, todavía desconoce si su compatriota Lionel Messi estará en condiciones de jugar mañana contra Atlanta United, en choque correspondiente al campeonato de Major League Soccer.

“Pase lo que pase, no hay nada más importante que la salud de los jugadores. En este caso es Leo. También podría ser otro jugador. Por muy importante que sea un partido, tenemos que asegurarnos de que todos los jugadores estén en forma, no arriesgarnos con ellos ni empeorar una lesión”, dijo el DT en entrevista con el medio estadounidense The Athletic.

Como se sabe, el ‘10’ pidió el cambio en las postrimerías del duelo ante Ecuador de la primera jornada de eliminatorias sudamericanas, y posteriormente no saltó al pasto en el siguiente compromiso de la albiceleste, con Bolivia como contrincante.

Los exámenes médicos a que se sometió no detectaron ningún problema muscular, pero ante el riesgo de que las exigencias de 12 juegos en apenas 48 días puedan pasar factura al veterano de 36 años, es obvio que el técnico prefiere actuar con cautela para no forzar a la estrella del equipo en la recta final de la contienda.

Por cierto, Atlanta United -escuadra que Martino llevó al trofeo de la MLS en 2018- fue el segundo rival enfrentado por el Inter tras el arribo de Messi, en duelo de Leagues Cup que se saldó con goleada de 4x0 de los ‘Herons’, a los que el rosarino lideró con un doblete.

En la charla con el periodista Felipe Cárdenas, el ‘Tata’ aseguró que Leo sigue teniendo la mentalidad ganadora y ambiciosa de su etapa juvenil, y para ejemplificarlo refirió que luego del empate a cero contra Nashville, el astro “estaba visiblemente frustrado” y “muy molesto”, como “si hubiéramos perdido el partido”.

Al Inter le espera un calendario riguroso donde cada salida resultará decisiva para sus aspiraciones de mejorar posiciones en la tabla y colarse en los playoffs de la MLS. En total, contando la final de la US Open Cup, la plantilla deberá encarar nueve encuentros en 35 días.