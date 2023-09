Ultrack: "Chocolate me acaba de amenazar con la muerte"

Collage Chocolate MC y Ultrack Foto © Instagram Chocolate MC y Facebook Ultrack

El youtuber cubano conocido en las plataformas como Ultrack denunció que el reguetonero Chocolate MC lo había amenazado "con la muerte".

A través de las stories donde dio la información, Jorge Batista -nombre real de Ultrack--, aseguró que pondría una denuncia porque su familia "corre peligro".

Ultrack / Instagram stories

Tras este primer mensaje le preguntó al Rey del Reparto cómo tenía armas. "¿Tú no tienes probatoria?", le dijo a través de la misma sección de contenido efímero de la red.

Ultrack / Instagram stories

Chocolate, por su parte, reaccionó a las palabras de Ultrack, compartiéndolas en sus stories con risas y llamándole "oficial".

Chocolate / Intagram stories

Este viernes, tras denunciar Ultrack haber sido víctima de agresiones por parte de Lenier Mesa y Boris Arencibia mientras estaba en el restaurante La Mesa celebrando el cumpleaños del humorista Explota'o (Sergio Barrios), Chocolate se alegró de que algo así le hubiera ocurrido.

"Si yo llego a estar ahí te echo 'carterazos' también. No es que te caigamos todo el mundo. Es es que tú estás hablando mal de toda esa gente, asere. De todo el que te dio ahí, tú hablas mal", dijo a través de una transmisión en directo que borró posteriormente.

Tras los hechos, Ultrack dijo que había acusado al cantante y compositor Lenier Mesa y al productor Boris Arencibia y dio más detalles de lo que había ocurrido.

“El primero que me agredió fue Boris que se fue en blanco y yo me defendí, y después llegó Lenier yo resbalé, me caí, se rompió una mesa, y entre todos comenzaron a tirarme botellas, cristales, sillas, patas de la mesa, la mesa”, aseguró.

“Esto es hasta el fondo, por supuesto que va a haber demanda porque yo tengo dos niñas chiquitas, mi mujer está aterrada y ustedes atacaron a mi mujer y esto es una cosa bien grave”, añadió en la transmisión en la que mostró las lesiones en su cuerpo.

De momento, ni Lenier ni Boris se han pronunciado sobre estos incidentes.

Cabe recordar que Ultrack fue una de las personas más críticas contra el Santa María Music Fest, y contra Boris, por organizarlo y Lenier, por viajar a la isla mientras tenía lugar junto a Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral.