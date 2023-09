William Levy alborota las redes con la foto más sensual y provocativa

Una foto que es pura sensualidad y provocación, esa fue la elección de sábado de William Levy para alborotar las redes y desencadenar una lluvia de piropos hacia su persona.

El galán cubano subió una instantánea a Instagram que en apenas tres horas tenía más de 170 mil likes y casi 6,000 comentarios.

Semejante reacción de sus fanáticas en esa red social es comprensible, pues el actor aparece frente al espejo tomándose la foto con una camisa entreabierta dejando ver su torso.

Por si fuera poco, el artista lanzó una mirada de galán de telenovela irresistible que seguramente dejó a muchas en un suspiro.

“Los amo a todos”, fue lo único que escribió en la descripción al post que acompañó con el tema “Contigo” del cantante y compositor español Antonio José.

“¡Mira Levy... a mí no me provoques así eh!”; “Estás mas bueno que comer pollo con la mano”; “Gracias por alegrarme el sábado mi cubano adorado”; “Esto no lo supero”; “No se puede ser más guapo y atractivo”; “Sin pensarlo, yo también me quedo contigo”; “Yo siempre me quedo contigo hoy mañana y siempre”; “Madre del amor hermoso que Dios nos pille confesas”; “Dios mío tú paralizando Instagram o lo incendias”, escribieron algunas de sus fans.

Cuando solo faltan unos días para el estreno de su nueva telenovela “Vuelve a mí”, Levy está dispuesto a acaparar la atención de su público.

Hace unos días compartió otro adelanto de esta propuesta de Telemundo que llegará a las pantallas el 9 de octubre y en la que interpretará a Santiago.