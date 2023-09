Cubana se queja del aumento de precios en EEUU: "Hasta cuándo"

Una cubana residente en Estados Unidos, identificada como Gaby, lamentó el significativo aumento en el precio de los alimentos en el país y se preguntó ¿hasta cuándo?.

A través de un video de TikTok la joven, quien llegó a Estados Unidos en 2015 y actualmente reside en el país con su esposo, dijo que antes destinaban alrededor de 400 dólares al mes para comprar alimentos, incluso en lugares como Publix, conocido por sus precios más elevados.

Sin embargo, actualmente esta cantidad no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas de 15 días. ¿Hasta cuándo?, pregunta, ante los precios que continúan aumentando sin saber cuándo se detendrá esta tendencia.

Recuerda que en 2018, cuando se mudó con su esposo a un nuevo departamento, su primera compra en Walmart, que incluía una olla arrocera, una olla de presión y alimentos, no superó los 150 dólares.

"Es increíble lo que me gastaba en un mes antes, y ahora no da ni para dos semanas", expresó, tras mostrar una compra similar en Sams que le costó 500 dólares y afirma que los productos no duran absolutamente nada.

Otros cubanos residentes en Estados Unidos confirmaron que ha aumentado el costo de la vida, especialmente en lo que respecta a la alimentación y la renta de viviendas, sobre todo en Florida.

"Fui a comprar comestibles y no era mucho y la factura fue de $ 230", dijo una internauta que comentó la publicación.

Los cubanos coincidieron en que la inflación es galopante en Estados Unidos, pero no tanto como en Cuba, que acabó en el segundo lugar en índice de inflación el pasado año.

Recientemente una cubana que reside en Estados Unidos criticó el "sueño americano" y sus comentarios se volvieron virales en redes sociales, donde generaron debate y polémica.

La mayoría coincidió en que a pesar de la inflación en EE.UU. hay un elevado nivel de vida, cosa que no ocurre en la isla caribeña, caracterizada por el aumento de la pobreza.

La humorista Cuqui La Mora dijo al respecto en abril pasado que "el sueño americano no es acostarse a dormir, no es levantarte con sueño, es levantarte con sueños y con la libertad de que los puedes cumplir".