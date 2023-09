Anciano cubano: “El hambre está acabando conmigo”

Un anciano cubano de 89 años admitió que la escasez de alimentos lo está afectando mucho y aprovechó para comparar las últimas décadas en la isla con el tiempo que él vivió antes del 59, donde asegura que podía vivir de su trabajo perfectamente.

“El hambre está acabando conmigo”, confesó Reinaldo Zayas Rivas en sobrecogedoras declaraciones al medio independiente Cubanet.

“Desde el 59 hasta la fecha esos son los peores tiempos”, añadió el anciano, quien calificó ese período de “horrible y desastroso”.

Se refirió en particular a los últimos años, donde “la gente se enferma y se muere porque no hay medicina, donde la gente no se está alimentando, está subsistiendo”.

Zayas Rivas cuenta que antes del 59 muchas cosas costaban centavos y que eso hacía que él, con un salario de 30 pesos semanales, pudiera vivir decentemente.

Hizo alusión a los precios de en esos años del arroz, las salchichas, el azúcar, la mortadella, el pan, el huevo y otros alimentos básicos que ahora están sometidos a la brutal inflación que impera en la isla.

"Aquí estamos pasando un hambre horrible. Aquí estamos viviendo de milagro, el hambre está acabando conmigo”, reiteró.

Sobre la llegada de Fidel Castro al poder revela que al principio todo era “muy bonito, muy libre pero después, al cabo del tiempo...incluso los que combatieron en Playa Girón ya no estaban de acuerdo con la revolución y que muchos descubrieron que todo era una mentira”.

Sobre el proceso que desató la crisis, cuenta que fue progresivo, primero pusieron la libreta, luego en los 70 llegó la época que definió como ley seca y luego en los 90 el Período Especial, que calificó de burla por el confuso término escogido para definir algo que estaba muy malo.

Reinaldo Zayas cree que la década del 80 fue la más próspera y de menos necesidades para los ciudadanos, pero le tocó preceder a la cruda década que vendría después.

El anciano asegura que en realidad “amor por la revolucion” ya no siente nadie, pero que alguna gente lo que está es comprometida con el país, que aclara que no es lo mismo.

“Aquí revolucionario no hay nadie, aquí lo que hay es muchos que se disfrazan de revolucionarios para vivir y comunistas mucho menos. Ni Fidel era comunista”, afirma el anciano, quien dijo que Fidel Castro popularizó la política para “entretener” a la gente.

“Si quieres que vengan buscarme, yo no tengo nada que perder ya”, concluyó, ello en referencia a las posibles consecuencias de sus descarnadas declaraciones.

Ancianos marcados por la crisis

Los ancianos han sido, sin dudas, uno de los grupos más marcados por la crisis en los últimos años. Es un hecho que cada día es más común encontrar en Cuba a personas mayores que sobreviven pidiendo limosnas, buscando restos de alimentos en la basura e incluso durmiendo en la calle.

La mendicidad se ha incrementado de forma notable en la isla en un contexto marcado por la inflación, la escasez de productos básicos y los bajos salarios y jubilaciones.

En los últimos meses personas con alguna discapacidad mental o física o ancianos sin familia o sin casa deambulan solos o a veces acompañados de una mascota. Se les puede ver tirados sobre cartones viejos en calles, parques, portales y paradas de guaguas de todo el país.

Paralelamente, en redes sociales cada vez más cubanos han hecho notar la gravedad del fenómeno de la mendicidad, especialmente entre personas de la tercera edad, una realidad que durante décadas el régimen aseguró que no se podía encontrar en las calles del país.

Las personas de la tercera edad, que en su mayoría no cuentan con un celular o tienen un limitado acceso a la tecnología, se verán afectados al no poder comprar y pagar en los servicios que han habilitado el pago electrónico en medio del proceso de bancarización.

DatoWorld, un reconocido observatorio electoral internacional que evalúa parámetros como el ingreso per cápita, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, la alimentación y espacios de la vivienda, dio a conocer en días recientes que Cuba es actualmente el país más pobre de América Latina, con un 72 por ciento de índice de pobreza.