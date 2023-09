"Se le está apagando la vida": Madre cubana desesperada por falta de recursos para operación de su hijo

Maydelis Solano Aliaga, madre de un niño cubano aquejado de un problema congénito que le impide alimentarse por la boca, se mostró indignada por la enésima vez que le dicen que no hay recursos para operar a su hijo.

Al inicio de una conmovedora transmisión en directo este jueves, Maydelis explicó que salió al médico con mucha esperanza e ilusión de regresar con un turno en la mano para ingresar a su hijo para operarlo, y que volvió con lágrimas y con la simple respuesta: “no hay”, algo que asegura que es lo único que saben decirle y

“Mi hijo no sabe lo que es comer por su boca. La vida de mi hijo es una sonda y una jeringuilla. Y mientras ustedes están dándole fama e inflando globos y viviendo la vida, mi hijo no sabe lo que es comer. Se le está apagando la vida. Ya no sé qué hacer ni dónde ir porque lo único que me saben decir es 'no hay'", añadió Maydelis.

La mujer explicó que no quería que su directa la vea un enfermero, ni un cirujano ni un director de salud de ninguna provincia, sino que la vea el ministro de salud pública y Díaz-Canel.

"Quiero que esta directa, la vea el presidente de este país, porque estoy cansada. Llevo 13 años esperando que mi hijo coma por su boca y lo único que me saben decir es 'no hay'. Si ustedes no tienen no puedo tener yo, porque yo no tengo de dónde inventar, no puedo coger un avión y llevarme a mi hijo a operarlo a otro país", añadió.

Maydelis reprochó al gobierno que mande médicos a otros países a salvar vidas y que no miren para abajo y vean cómo se están muriendo sus propias niños por la falta de medicinas, tratamientos u operaciones que salvan vidas.

“Miren cómo los niños suyos se mueren, como están padeciendo enfermedades. Mi hijo lleva 13 años en esta situación, estoy cansada y no quiero una llamada ni justificaciones, quiero hechos. Quiero alguien que me diga aquí está todo para que tu hijo se opere. Es lo único que me va a quitar este dolor tan grande", concluyó.

Maydelis Solano, quien reside junto a su hijo en el reparto Siboney, Bayamo, provincia Granma, dijo hablar en nombre propio y de otras madres con niños enfermos que callan por temor a represalias.

El pequeño, llamado Jordan Daniel, nació con atresia esofágica, un defecto congénito de causa desconocida caracterizado por una falta de continuidad del esófago, que no permite que la boca se conecte con el estómago.

Maydelis viajó con el niño a La Habana y lo llevó al hospital William Soler, donde le negaron la asistencia porque, según le dijeron, pertenece Holguín y debe debía tratarse allí.

Maydelis relató en otro video que su hijo fue operado en enero en el pediátrico de Holguín para hacerle un trasplante, pero la intervención fue fallida.

"Salimos del hospital por 45 días para la casa para [más adelante] volver a intentarlo. Esos 45 días se han convertido en meses de espera y de reclamos a varias instituciones y nadie nos responde porque no hay insumos, porque tienen que esperar, por varias cosas", denunció entonces.

"Necesitamos recaudar esos medios para que operen a Jordan, o simplemente una vía donde podamos llevarlo a otro lugar para ser operado", añadió.

Hace pocos días fue noticia que un hospital de Holguín le había pedido a Maydelis que llevara material quirúrgico para poder operar nuevamente a su hijo.

La activista Diasniurka Salcedo explicó hace unos días que los insumos que necesita aportar Maydelis para que operen a su hijo son: esparadrapo, trócar, levin, sondas números 20 y 12, un catéter para canalizar venas profundas, gasas, suturas con la numeración 0.0, 0.1,1.0, 2.0, 4.0 y vicryl 3.0.

Además le piden jeringuillas, guantes quirúrgicos, bisturí, yodo, medicamentos en suspensión para bajar la fiebre y el dolor y soluciones desinfectantes para las heridas.

En agosto, trascendió el caso de una niña cubana que al igual que Jordan no puede alimentarse por la boca, ya que cuando tenía dos años tomó ácido accidentalmente, y resulta que ahora no puede operarse porque no hay cirujanos. En ese caso la menor, de 11 años, lleva desde entonces esperando por una operación en el hospital William Soler, donde según su familia, ha sufrido un constante peloteo por parte de los médicos.