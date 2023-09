Leoni Torres conquista a sus fans con el estreno de la bachata "Volverte a ver"

Leoni Torres está de estreno este viernes y una vez más ha vuelto a conquistar y enamorar a sus fans, ahora a ritmo de bachata.

Desde hace varias semanas sus seguidores estaban a la espera del lanzamiento de “Volverte a ver”, un tema que llegó junto a un hermoso videoclip.

“¡Ya salió! Ve ahora mismo a mi canal de YouTube y dime qué te parece. Esta es una nueva etapa en mi vida. Solo deseo que disfruten esta bella canción”, escribió el artista en su Instagram al anunciar el estreno.

Nuevamente bajo la dirección del realizador Adrián Sánchez Ávila, Leoni regaló un videoclip que también cuenta en imágenes una historia de amor.

“Si usted lo quiere yo la vuelvo a ver / Hablar contigo siempre es un placer / Tenerte en mis brazos me muero de ganas / Pasar por tu casa este fin de semana / Y acompañarte hasta que salga el sol / Poniendo a prueba la imaginación / Pensando en tus labios me matan las ganas / Te juro que no concibo mi vida si me faltas tú”, dice una parte de la letra ideal para dedicar a esa persona que amas.

La canción, producida por Mauro el Código Secreto y escrita por el propio Leoni, ha desencadenado muchos elogios en su canal de YouTube.

“Gracias Leoni siempre por la buena música”; “Como de costumbre Leoni y su grupo dándonos buena música que alegra y reinicia el alma”; “Lo mejor de Cuba ayer, hoy y siempre. Gracias Leo por tu buena música”; “Gracias miles por regalarnos buena música y talento puro”; “Es que todos los géneros te van bien porque hay mucho talento”; “Cada nueva canción es un éxito me encantó. No hay género en la música que se te resista”, escribieron algunos de sus seguidores.

Sin más dilación aquí te dejamos con esta bachata de Leoni Torres “Volverte a ver”: