La Diosa reacciona a boicot contra su concierto en Miami: "Que me hagan esto es de asco"

La Diosa expuso públicamente el boicot que se ha desatado contra su concierto de este 23 de septiembre, luego de que comenzara a circular en las redes sociales el anuncio del evento con una cruz roja y la palabra cancelado.

En su Instagram la cantante hizo una directa en la noche del jueves, sin alterarse, pero sí muy decepcionada porque ocurran cosas de este tipo.

“Señores yo tenía un concierto mañana en The Table 24 y me han estado regando en flyer como que el concierto está cancelado, eso está regado por todos lados”, aseguró la artista.

En efecto, en las redes circulan publicaciones anunciando la cancelación del concierto.

Captura Facebook / Kukita Buskpleitos

“El concierto se va a dar, es un concierto que no tiene ningún tipo de problemas y no sé por qué hay cubanos, desgraciadamente, que se han dedicado a compartir el flyer del concierto con la cruz roja y cancelado”, explicó.

“¿Por qué me ven con esta cara? Porque hasta dónde han llegado los cubanos conmigo, una mujer que lo único que ha hecho, verdaderamente, soy de las pocas artistas que me ha importado el cubano, de las pocas artistas que le han importado mis paisanos, que me hagan esto verdaderamente es de asco”, dijo visiblemente decepcionada.

La Diosa añadió que no se merece lo que están haciendo: “Las personas que lo están haciendo, por supuesto con perfiles falsos, acuérdense que en esta vida todo se paga, no se les olvide. Cuando ustedes se meten con la comida mía se están metiendo con la comida de mis hijos y ese que está allá arriba mira”.

“Con el favor de Dios voy a estar allí y nada trabajaré con las personas que estén, trabajaré con los seguidores que vayan porque todo el mundo cree que se ha cancelado. De verdad que nos hemos convertido, no todos los que hacen este tipo de cosas, en mierdas”, aseveró.

Esta no es la primera vez que La Diosa enfrenta problemas con sus conciertos desde su llegada a Miami, en el pasado tuvo que cancelar una presentación en New Jersey, según la artista porque se detuvo la venta de entradas a raíz de un ataque de difamación en su contra.