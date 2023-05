La Diosa cancela su concierto en New Jersey

A solo dos semanas de su presentación en New Jersey, La Diosa acaba de anunciar a través de sus redes sociales la cancelación del concierto previsto para el próximo 20 de mayo en el Ritz Theatre & Performing Arts Center de esa ciudad.

En sus perfiles en Facebook e Instagram la cantan explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión: “Voy a tener lamentablemente que suspender este evento con el dolor más grande de este mundo New Jersey faltan solo dos semanas las ventas iban caminando bien hasta que comenzó otro ataque donde difaman que regalo los ticket y como es normal las ventas pararon”.

En la publicación la intérprete de “Por debajo del agua” añadió que ahora la gente espera “ticket regalados cosa que no va a pasar”.

Sobre la reciente polémica con su exmaquillista, y que al parecer ha dado como resultado la campaña de la que habla en su texto, dijo que no le va a echar la culpa a nadie: La culpa es totalmente mía por no saber escoger bien el personal de trabajo, seré más selectiva, hoy lloro mañana sonreiré, así es la vida mía, paso a paso venciendo batallas que me crea mi propia raza”.

En sus reflexiones La Diosa compartió que “es una pena que no se den cuanta el daño que se hace con las difamaciones, los conciertos grandes no se dan gratis al menos los míos no, porque cuesta mucho prepararlos y hay un personal muy grande que hay que pagarle, que trabaja para que ustedes sean felices y disfruten en cada evento".

Con la esperanza de algún día poder cantar en New Jersey, la cantante agradeció a “todos los que compraron ticket de corazón gracias su dinero será devuelto”.

“Hoy me siento muy triste y decepcionada y no voy a salir a inventar que me partí un pie no soy mujer de mentiras. Perdonen las molestias que tengan todos buenos días incluso los que me odian”, concluyó en la publicación.

En el sitio oficial de ventas de las entradas al concierto se puede observar claramente que solo una mínima parte se habían vendido cuando faltan pocos días para el 20 de mayo.

Captura / Ticketmaster.com

Aunque el Ritz Theatre tiene mucha menos capacidad, casi 2,800 asientos, por ejemplo que el Watsco Center donde ofreció su primer concierto en Miami, para esta fecha ya debían haberse comprado un mayor número de entradas.