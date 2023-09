Dos mujeres de origen cubano integran lista de líderes latinos de la revista Time

La empresaria e influyente figura del mundo del fitness Robin Arzón y la productora, guionista, directora y actriz Gloria Calderón-Kellett, ambas de origen cubano, integran la lista de líderes latinos que la revista Time presentó en el Mes de la Herencia Hispana.

El primer grupo de destacados líderes elegidos por la afamada publicación incluye a ocho figuras latinas “inspiradoras en el gobierno, la moda, los deportes, la cultura, los negocios y más”.

Aparecen también en la relación la poeta y profesora dominicana-estadounidense Elizabeth Acevedo; el diseñador de moda Willy Chavarría, de origen mexicano, al igual que la activista sindical y de los derechos civiles Dolores Huerta; el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, de raíces puertorriqueñas; el pelotero dominicano Julio Rodríguez, y el chef Erik Ramírez, de ascendencia peruana.

Arriba: Robin Arzón, Miguel Cardona, Gloria Calderón-Kellett y Erik Ramírez; abajo: Julio Rodríguez, Dolores Huerta, Willy Chavarría y Elizabeth Acevedo. Collage: Time

Robin Arzón

Arzón, nacida en Filadelfia, Pensilvania, hace 42 años, de madre cubana y padre puertorriqueño, nunca pensó en convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo del fitness, señaló Time.

Luego de una experiencia cercana a la muerte, durante una situación de rehenes cuando estudiaba en la universidad, Arzón decidió comenzar a correr para intentar superar el trauma.

En 2012 dejó su trabajo por siete años como abogada corporativa en la ciudad de Nueva York, para entrenar a personas sobre cómo andar en bicicleta, correr, levantar pesas y ejercitar el cuerpo.

Posteriormente se unió a Peloton, una empresa que promueve el fitness, de la cual es instructora y uno de los rostros más visibles. En 2021, cuando Peloton decidió lanzar clases en español, Arzón desempeñó un papel importante por sus raíces.

Pese a encontrarse de baja por maternidad con su segundo hijo, Arzón se mantiene ocupada, dirigiendo su club de membresía Swagger Society, este mes publicará su segundo libro, Bievenido, Hustler, que le sigue al que vio la luz el año pasado, Strong Mama, para niños. En ellos también se inspiró al lanzar una línea de juguetes bilingüe, Bebé Fuerte, que promueve el movimiento apropiado para cada edad con frases en inglés y español.

“Llevo conmigo la historia de mi madre como refugiada cubana y el legado boricua de mi padre. Como madre, planeo transmitir la historia, rica en tenacidad”, declaró Arzón. “La energía de mil abuelas está conmigo”.

Gloria Calderón-Kellett

Calderón-Kellet, de 48 años, nació en Portland, Oregon, de inmigrantes cubanos, y se graduó de la Universidad Loyola Marymount, en Los Angeles.

Ha enfocado su carrera como guionista, actriz, productora ejecutiva y directora de películas y series en Hollywood, a ampliar y visibilizar más a la comunidad latina en las producciones de la industria del entretenimiento.

“Todavía estamos en un estado bastante grave de olvido”, afirmó Calderón Kellett. “Entonces, la solución es: ponernos en todas partes. Porque estamos en todas partes”.

La realizadora comenzó como guionista de los programas Cómo conocí a vuestra madre y Devious Maids, entre otros; integró el equipo que trabajó con el director Cameron Crowe en el filme Vanilla Sky (2001), nominada al Oscar; y es una de las creadoras de la reciente versión de la comedia Un día a la vez, que cuenta la historia multigeneracional de una familia cubanoamericana.

Luego de concluidas las cuatro temporadas de la serie en 2020, con éxito de la crítica, la carrera de Calderón Kellett se ha vuelto muy prolífica, destaca Time. Además de la creación y producción de nuevas series, tiene varios proyectos cinematográficos en desarrollo y una obra de teatro que se estrenará a inicios de 2024.

En enero, fue nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la Academia de Televisión de Estados Unidos y preside la preside Diversity Gap Initiative, de la organización artística sin fines de lucro Creative Coalition, que subsidia los gastos de manutención de los empleados en la industria del entretenimiento que provienen de entornos de bajos ingresos.

“La razón por la que soy escritora es porque no me veía a mí misma [en la cultura pop]. Y por eso quiero que otras personas no se sientan invisibles”, afirmó la cubanoamericana.

En los próximos meses la revista Time continuará presentando a líderes latinos radicados en EE.UU. que están teniendo impacto en diversos ámbitos del país.

Casi uno de cada cinco personas en EE.UU. –en total, más de 63 millones- se identifican como hispanos o latinos, según el censo de 2020. De ellas, 2.2 millones son cubanos, indicó el portal CaféFuerte.