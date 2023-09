Cubano retrata la realidad de muchos recién llegados a EE.UU.

Un cubano que vive en un contenedor en Miami-Dade reiteró lo agradecido que se siente por tener su pequeño espacio y llamó la atención sobre la realidad de muchos recién llegados.

"Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando llegamos a este país, es agradecer cualquier cosa", dijo en un video difundido en Tik Tok Yoandry Rifas, quien en imágenes previas que se viralizaron en redes sociales ya había mostrado el sitio que ahora mismo lo hace feliz.

En charla con un amigo, Yoandry precisó que él en Cuba "vivía en un cucurucho igual", al tiempo que tiró de humor al explicar detalles de su día a día.

"Tenemos que darle gracias a Dios, porque vivimos aquí pero somos felices", añadió su interlocutor.

"Todos los días me levanto y respiro...lo que quiero tener es salud. Lo demás lo estoy buscando, no es que yo me quiera quedar aquí”, insistió Yoandry, cuyo actitud y razonamiento fueron aplaudidos en el apartado comentarios de la publicación.

“Yo vivo en algo parecido, en un trailer. Asere, es mejor vivir ahí un millón de veces que en una casa en Cuba. Bendiciones”, opinó alguien.

No obstante, otros no perdieron la oportunidad de señalarle al cubano que con la cantidad de oro que luce podría comprarse un trailer.

“Así vivo yo, mi camita, mi lamparita. La gente me ve y creen que yo tengo.... ¿Qué tengo?, nada, esto es lo que tengo yo, y soy feliz”, dijo en un video previo, mientras enseñaba su cocinita eléctrica, su refrigerador y su horno de microondas.

La llegada masiva de inmigrantes en los dos últimos años ha disparado los precios de los alquileres de todo tipo de viviendas, en especial en el condado de Miami-Dade.

Los sitios de renta en redes sociales muestran anuncios donde una habitación con baño privado cuesta 1,000 dólares o más, con muebles y servicios incluidos. Aunque las tarifas han bajado en algunas zonas, Miami continúa con precios elevadísimos.

A finales de julio, trascendió el caso de un cubano que optó por vivir en el interior de su camioneta ante los altos precios de la renta.

“La Yuma se ha puesto bien mala. Un efficiency te vale 1,300 pesos. Aquí te puedes meter un mes con 100 pesos, resuelves, relajado...”, aseguraba el entrevistado en declaraciones recogidas por el tiktoker Dairon Cano.

En ese caso el hombre mostró con orgullo el interior de su camioneta adaptada como vivienda en la que tenía una cama, un televisor y hasta un aire acondicionado en la parte trasera del vehículo instalado por él mismo, todo ello alimentado gracias a un generador eléctrico.

Mientras tanto, las autoridades han tomado cartas en el asunto ante la proliferación de algunos hábitos que consideran que crean mal ambiente en ciertas localidades.

En días recientes el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, advirtió que el uso de trailers como casas de alquiler es ilegal y apuntó que está creando una "situación de solar" en esa ciudad del sur de Florida.

En entrevista concedida al programa de Enrique Santos, Bovo se refirió a un incremento en las inversiones de personas que compran casas para poner trailers (RV), y alquilarlos como viviendas a más de 1,000 dólares, y recordó que esa ciudad apoya el uso de los trailers solo con fines vacacionales.