Natti Natasha le confiesa a Tokischa cuánto tiempo lleva sin relaciones: "¿Tú no me tienes pena?"

En las redes sociales se han viralizado unas declaraciones de Natti Natasha sobre su vida íntima en las que confiesa el tiempo que lleva sin tener sexo ahora que su pareja, Raphy Pina, se encuentra cumpliendo condena en prisión.

La cantante dominicana mantuvo una conversación con Tokischa en un directo de Instagram por el lanzamiento de su nueva colaboración, el remix de "No pare". Y durante su charla, que presenciaron todos los seguidores que se conectaron, hablaron sobre el tiempo que llevan sin tener relaciones íntimas.

"Mi amor, dale gracias a Dios que es un mes. Yo llevo casi un año y pico. Creo que yo casi no puedo hablar de sexo", confesó la intérprete de "Sin Pijama". "Yo en mi vida había pensado que iba a durar un año y pico sin nada. ¿Tú no me tienes pena?", le preguntó a su colega.

Esta confesión ha tomado por sorpresa a las redes sociales que no se esperaban que la cantante hablase de este tema de manera pública.

Ya el año pasado, Natti Natasha dijo en una entrevista que tenía intención de hacerle firmar a su pareja un contrato para tener relaciones diarias y recuperar el tiempo perdido por la condena del productor puertorriqueño.

Estas declaraciones de la mamá de Vida Isabelle llegan en medio de la controversia por su último lanzamiento con Tokischa. Muchos de los fans de la cantante la atacaron por la letra tan explícita y por su vídeo de alto voltaje. Unas críticas que hicieron reaccionar a Raphy Pina, que defendió a su pareja diciendo: "No cantará música infantil por tener una bebé"