Familias no pierden las esperanzas tras desaparición de cubanos que salieron en balsa

Familiares de balseros cubanos desaparecidos en el último año no pierden las esperanzas de encontrarlos, según el testimonio de varias familias contactadas por el periodista Mario Vallejo.

El periodista, radicado en el sur de Florida, afirma que está en un chat grupal de decenas de familias de balseros desaparecidos y estas continúan las averiguaciones y mantienen la fe de volver a ver a los migrantes.

"Salieron de Cuba ya hace un año y todavía no aparecen. Sus familias no descansan en la búsqueda y han vivido para eso desde las horas siguientes cuando se lanzaron al estrecho de la Florida, rumbo al norte" en balsas y pequeñas embarcaciones y no supieron nada más, señala Vallejo en Facebook.

Dice que entre ellas está una madre que este jueves escribió: "Dios me les esté dando fuerzas para que puedan ya llegar a nosotros. Son los de Caibarién, Villa Clara, que salieron el 23 de septiembre del 2022".

Publicación en Facebook

El reportero dice que todos los días lee mensajes como estos de madres, hermanas, padres, abuelas y otros familiares o amigos de quienes salieron pero nunca llegaron.

"El amor y la esperanza van de la mano. Ese chat es una muestra de cuánta fe alberga el ser humano en busca de una señal, por mínima que sea, que alimente su anhelo. Cuanto dolor siento al ver qué hay gente que les hablan de cosas extrañas y confusas que aunque primero les da esperanzas, luego las deprime, porque son falsas y hacen que esas madres llamen, escriban, hurguen hasta lo más profundo y se aferren al menor de los comentarios", expresó.

Dice que "hay que leer ese chat para tener idea de cuánto sufrimiento hay detrás de cada palabra, cada pregunta, cada inocente reacción a cualquier indicio, por pequeño que parezca" de las madres que han perdido a sus hijos en la crisis migratoria cubana.

Al final de su mensaje el reportero desea que "el milagro ocurra".

"Por difícil que parezca, las madres ven y presienten mucho más que nosotros !! Benditas sean !! Estoy seguro de que sus hijos, estén donde estén, ahora mismo se están sintiendo bendecidos y orgullosos de haber tenido madres como esas, que a pesar del tiempo, las circunstancias y lo que para muchos es inevitable, mantienen la esperanza tan viva como el primer día", expresó.

Aunque las noticias de la crisis migratoria cubana, del avistamiento de balsas en el Estrecho de Florida y de desapariciones en el mar se han vuelto menos frecuentes que hace un año atrás, las estadísticas muestran que esta situación continúa en pleno apogeo con miles de arribos mensuales al sur de Florida por vía marítima.

El pasado 12 de septiembre trascendió que un padre cubano que escapó de la isla en agosto en una tabla de windsurf se encuentra desaparecido, denunció su madre a CiberCuba.

En su testimonio, la angustiada mujer contó a nuestra redacción que Grabiel Gómez Oma se lanzó al mar desde Guanabo, La Habana, rumbo a costas de Florida y desde el 23 de agosto no sabe nada de su paradero.

La Guardia Costera estadounidense (USCG) repatrió el martes a Cuba a 32 inmigrantes que fueron detenidos en tres embarcaciones precarias cerca de los cayos cercanos a Miami, y transfirió otros 15 a Bahamas.

Al menos 12,762 cubanos entraron en agosto a Estados Unidos, según cifras reveladas el viernes por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El informe de esa entidad que actualizó las cifras de agosto señala que al menos 6,760 inmigrantes ingresaron al país por tierra y 5,937 por mar.