Univision da la bienvenida a Alain Paparazzi Cubano: "Siempre esta fue su casa"

El periodista Mario Vallejo, de Univision, recibió con honores al youtuber Alain Paparazzi Cubano, recientemente arribado a Miami, quien adelantó que estará transmitiendo en estrecha colaboración con la cadena hispana.

“Seguro más que seguro, lo que muchos no se imaginaban. Univisión junto con Paparazzi Cubano, ya el plan está hecho. 72 horas de transmisión ininterrumpida. Vamos a colapsar las redes y el canal de televisión. Vamos a transmitir todo lo que va a estar sucediendo en Cuba”, dijo Paparazzi en un video publicado en sus redes sociales.

“Alain Paparazzi Cubano tiene su bienvenida aquí, en Noticias 23, por Univision, ya que desde siempre, desde que estaba en Cuba, transmitía para nosotros y siempre esta fue su casa”, subrayó Vallejo.

“Así que nuestra bienvenida para él, para sus redes, para todo lo que tenga que decir”, concluyó el comunicador, que aprovechó para recordar los días en que el Paparazzi reportó con el agua casi al cuello desde hogares inundados en Centro Habana, luego del paso del huracán Irma, en septiembre de 2017.

En otro video difundido por la cadena, Mario Vallejo aprovechó para declarar que “al margen de cualquier opinión que esté en discordancia” con el Paparazzi, el joven ha sido recibido con afecto por muchas voces del exilio histórico.

“Nuestro único enemigo es la dictadura”, dijo Alain, quien reiteró su llamado a la unidad, idea que ha repetido en varias ocasiones desde que arribó a Miami a inicios de la pasada semana.

Mientras tanto, el influencer Alexander Otaola anunció en días recientes que prepara una demanda contra el youtuber, para que demuestre varias acusaciones que ha hecho en su contra en los últimos años.

“Espero que Carlucho, Iván Herrera, Univista y que todos y cada uno de los que le dieron la bienvenida a Alain, desde Manuel Milanés hasta Coco Fariñas, hasta Aly Sánchez en un texto, todos, le donen dinero para pagar los abogados que va a necesitar Alain Paparazzi Cubano”, dijo Otaola en su programa, en el que enumeró algunas de las acusaciones vertidas por el youtuber.

“Yo soy tan bueno que el regalo que yo te voy a dar a ti, Alain, recién llegado, es poder probar en una corte, todas y cada una de las cosas que tú has dicho de mí. Te voy a dar la oportunidad de que las pruebes para que me destruyas completamente. Para que de una, recién llegado, conozcas cómo funciona la justicia norteamericana”, añadió el presentador.

Paparazzi cubano, por su parte, pidió el martes la unidad del exilio y lo hizo desde los alrededores del icónico restaurante Versailles, donde fue recibido por un grupo de cubanos de Miami.

“Unión, unidad, muchos están atentando contra esa unión y ese es el mensaje que yo traigo y esa es la gran misión que yo tengo, unir a todo aquel que tenga un plan contra la dictadura, sin atacar a nadie ni entrar en chismes y bretes”, señaló Alain en mitad del grupo de personas que se acercaron a darle la bienvenida y saludarlo.

“Ese que están mostrando no soy yo. Eso es entretenimiento. La dictadura no es creíble, no se le puede creer nada de lo que están inventando. Lo que sí sabemos es que ellos nos temen a nosotros”, dijo el youtuber en relación con el video que lo involucra presuntamente con el régimen de La Habana.