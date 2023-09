El Micha hunde a Chocolate con otra tiradera: "En un año tú no haces lo que en un día facturo"

Chocolate MC le buscó las cosquillas una vez más a El Micha, como se dice en el buen cubano, y este le respondió con todo hundiendo por completo al Rey de los Reparteros.

“Amadeo”, título de la nueva tiradera de El Micha, resumen en poco más de cinco minutos y medio la polémica en la que han estado envueltos ambos reguetoneros.

Si con la frase “Que vaya el Choco” había asestado un duro golpe a su contrincante, el coro de esta nueva tiradera podría convertirse en un nocaut.

El videoclip, en el que El Micha y su manager aparecen jugando golf viviendo la gran vida, ya tiene 39 mil reproducciones en YouTube, pero habrá que dar tiempo a ver si el coro se vuelve viral en las redes como la anterior tiradera de El Micha.

No obstante desde ya se sabe que tiene todos los ingredientes para lograrlo: “Y a partir de ahora es: Amadeo, de nuevo te cogió el mareo / Amadeo, vaya pa´ allá negro feo / Amadeo, yo estoy en el VIP y tú no llegas ni al parqueo”.

A lo largo del tema El Micha le lanza infinidad de frases bastante fuertes a Chocolate: “Personajes como tú no ha nacido más ninguno”; “En un año tú no haces lo que en un día facturo”; “Mensajero en el pasado ahora un loco en el futuro”; “Tú eres el único que cree las historias que tú inventas, diciendo que eres el rey y no tienes ni para la renta”; “Yo estoy en las nubes acá arriba tú no subes”.

“Demasiado fuerte el Choco se va dar un sogazo”; “Este hombre le sobra el talento cada vez que suelta una tiradera es candela”; “En la primera pelea El Micha lo levantó en peso y lo reventó contra el piso, y ahora después de un tiempo Chocolate se vuelve a hacer el gracioso, y de nuevo El Micha lo volvió a reventar”; “Tiradera bailable y con coro pegajoso. Esto se pega, que vaya el Choco”; “El Micha lo mató pa´ sopa en la primera y en esta pa´ qué decir”, opinaron algunos en el canal de YouTube de El Micha.

Esta semana Chocolate había lanzado su tiradera “Michel” diciendo a su contrincante que con un corro no lo pudo barrer.

¿Hasta cuándo seguirá esta guerra dentro del género urbano? Solo resta espera y ver cómo se desenvuelve.