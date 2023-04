El Micha celebra el éxito de "Que vaya el Choco", su tiradera al Rey de los Reparteros

“Que vaya el Choco”, la última tiradera que dedicó El Micha a Chocolate MC, es todo un éxito musical que se ha vuelto viral en las redes sociales.

El reguetonero por supuesto no dejó pasar la oportunidad de celebrar la popularidad de la canción, que ya se ubica en el número uno de los temas más escuchados en La Habana y a su juicio ya es un “himno nacional”.

La idea de la canción y en particular del estribillo es llamar la atención sobre el papel de mensajero que en el pasado tenía Chocolate entre sus colegas del género urbano.

“Hace falta una botella, que vaya el Choco / Hierba pa´ las estrellas, que vaya el Choco / Comida pa´ nosotros, que vaya el Choco (…) Hace falta ir a un mandado ahí, que vaya el Choco / Que no falten los cigarros, que vaya el Choco / Asere está lejos, que vaya el Choco”, dice la parte de la letra que está sonando dentro y fuera de Cuba.

Los seguidores de El Micha se han adueñado de la frase haciendo divertidos reels en los que se ve a una persona pidiéndole algo a otra y esta se niega y responde “que vaya el Choco”.

El reguetonero ya tiene hasta una gorra con un mensajero en bicicleta y la frase viral grabada en la parte delantera del accesorio.

Aunque muchos dan por ganador a El Micha en esta tiradera que comenzó hace algunas semanas, Chocolate no está dispuesto a aceptarlo.

En sus redes asegura que él es el ganador en esta disputa musical, que los cubanos lo ven como Bob Marley, y hasta acusó a su contrincante de contratar hackers para cerrar su cuenta en YouTube.

Pero si todavía no has escuchado el tema no te preocupes aquí lo compartimos una vez más para que decidas si te sumas, o no, a la frase del momento:

