Tiktoker dice que la "comida de pobres" en Cuba es común y rica en España

La tiktoker cubana Anita Mateu ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo donde asegura que algunas "comidas de pobre" en Cuba, son un manjar muy rico y común en España.

"Es que en Cuba comías este tipo de cosas cuando no tenías más nada que comer, porque en Cuba la gente no tiene carnita, ni jamoncito, no tienen nada", explicó la joven y comenzó a detallar los platillos a los que se refiere con el término "comida de pobres".

"Pues resulta que en Cuba una comida de pobres es el pan con tomate. Cuando te comías un pan con tomate era porque no tenías más nada que echarle al pan. Era como, 'ñooo', pero aquí eso es super famoso: 'Pa amb tomàquet' (catalán). A la gente le encanta, es super popular en España", dijo la joven.

También apuntó en esta lista al "pan con aceite". Recordó que "en Cuba no hay aceite de oliva", pero destacó que se solía comer pan con aceite y sal cuando no había otra cosa.

"En Cuba lo hacemos con aceite de girasol, cuando hay aceite porque ya ni aceite hay. Cogemos un pancito, le echamos aceite y sal y nos comíamos eso, cuando no teníamos ni un huevito, ni jamoncito, ni más nada que echarle", dijo la influencer y aseguró que en España esto "es de lo más normal y está riquísimo".

El otro "plato de pobres en Cuba" sería el huevo. La joven contó que en la isla no lo comía de noche, pero ahora sí lo hace, se come la tortilla de patatas con muchísimo gusto.

"En Cuba a mucha gente no le gusta comer huevo por la noche porque en ese horario va la comida más importante, la proteína, el pollo, la carne. Dejamos lo mejorcito para comer de noche, pero no te haces un huevo, eso no es comida", dijo.

Anita lleva poco más de un año residiendo en España y en ese tiempo las "comidas de pobre" han cambiado mucho en Cuba.

La diferencia que existe entre un mismo plato, en un país y otro, no está solo en los precios o la forma de elaborarlos, sino sobre todo en la calidad de los productos, porque no es lo mismo un pan de la bodega cubana, que un pan de panadería española.

Actualmente en Cuba comerse un pan solo es caro para muchas personas y por lo general debes hacer una larga cola para adquirirlo. Echarle tomate ya es un lujo que poca gente puede permitirse.

Lo mismo ocurre con el pan con aceite, pues lleva meses sin llegar la cuota de la libreta de abastecimiento a muchos hogares del país. Los huevos están a precios altísimos. Se comercializaban hace pocos días en La Habana a 3,000 mil pesos 30 unidades.

Si se tiene en cuenta que los ingresos de un jubilado son de aproximadamente 1,500 pesos para vivir todo un mes, es fácil entender la situación de pobreza extrema que enfrentan miles de cubanos, donde comerse una tortilla francesa es hoy un lujo en La Habana, para muchas familias.