Desaparece anciano tras cobrar su chequera en Cienfuegos

Familiares de Amado Cabrera Sarría, un cubano que está en paradero desconocido en la ciudad de Cienfuegos desde que cobró su chequera, piden ayuda para saber qué le ocurrió al anciano, apodado "Miñongo" por sus allegados, pero cuya desaparición encuentran muy rara.

Silvia Maritza Cabrera, hermana del hombre, explicó que uno de los miembros de la familia recibió una extraña llamada telefónica de una mujer que no se identificó y que llamó para decir que el anciano "cayó al río de Rancho Luna después de cobrar su chequera junto con su bicicleta todo terreno", y que la corriente "se lo llevó con todo".

La fuente explica que a pesar de llamar a la funeraria de la localidad y al hospital, no pudieron esclarecer lo sucedido, pues en ninguno de los dos lugares había rastro alguno de Cabrera Sarría.

Sin embargo, "el padrino" del fallecido les dijo que al final sí apareció la bicicleta y la mochila, y aprovechó para ponerlos al día de que la vivienda de Miñongo estaba a su nombre.

"Resulta que su padrino dice que no nos preocupemos que apareció la bicicleta todo terreno con la cual supuestamente cayó al río y su mochila con su dinero. Además le dijo a una de nuestras sobrinas, Yarienny, que no se preocuparan, que la casa Miñongo la había puesto a su nombre", acotó la fuente.

En medio del creciente desconcierto de los allegados al desaparecido, Silvia Maritza Cabrera se pregunta por qué cuando uno de sus hermanos llamó al padrino de Miñongo, pese a este no saber todavía de lo presuntamente acontecido, ya lo daba por "ahogado".

"¿Cómo sabe él que nuestro hermano se ahogó?", cuestionó la mujer.

"A los hermanos que tiene no nos interesa ni la bici ni su dinero, nos importa dónde está nuestro hermano, que todavía no aparece. Necesitamos al menos su cuerpo. Queremos esclarecimiento de los hechos. Por favor, no creemos que él desaparezca y su bici y la mochila con su dinero los tenga su padrino, al igual que la propiedad de su casa", añadió la mujer.

Silvia Maritza Cabrera subrayó que la familia quiere un esclarecimiento de lo ocurrido, pues aseguran que hay "desorden en las versiones contadas".

"Si es verdad que fue el río el que te arrebató de este mundo, QEPD, que al menos nos conceda tu cuerpo. Si fue la mano de algún hombre, pues que la justicia lo aclare y que reciban los responsables el castigo que merecen", concluyó la mujer, quien precisó que Miñongo es popular porque su gran amigo, el músico Alexander Abreu, le dedicó unas líneas en una de sus tema musicales.

Silvia Maritza Cabrera no aclaró si han denunciado ante la policía la desaparición del anciano, cuya edad no detalló.

Tampoco indicó con exactitud cuándo fue visto por última vez Amado Cabrera Sarría.

En el apartado comentarios de la publicación, otros familiares se mostraron tristes y desconcertados por lo sucedido.

"¿Dónde estás, tío? Aquí nadie va a parar hasta encontrarte. Aquí tu familia no descansará y te amamos mucho, mi Miñongo ¿dónde estarás?", escribió un sobrino en medio de varios mensajes similares, que exigen esclarecimiento inmediato sobre lo ocurrido.