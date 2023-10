Identifican a otras dos cubanas fallecidas en accidente en México

Las autoridades mexicanas identificaron los cuerpos de otras dos cubanas fallecidas en el accidente en el que perdieron la vida 10 inmigrantes procedentes de Cuba, el domingo último en Chiapas.

Zulema de la Caridad Amaral Valverde y Alicia de la Caridad Rodríguez Montero son los nombres de las jóvenes que fueron identificadas en las últimas horas, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas, citadas por el diario mexicano La Jornada.

Hasta el momento, se conoce la identidad de siete ciudadanas cubanas que murieron en el siniestro, ocurrido el domingo pasado, cuando un camión sin chapa que transporta a 26 cubanos se volcó en el tramo de carretera Pijijiapan-Tonalá, a la altura de Monte Santa Cruz.

Anteriormente, se revelaron los nombres de Dayanis Morales Piedra (23 años), Naelys Carrillo Rodríguez (sin edad confirmada), Aylen Moreira Guimarais (sin edad confirmada) y la niña María Fernanda Lara Talavera (12 años).

La víspera, Shakira Martínez, de 21 años, fue identificada por su hermana en redes sociales, aunque su nombre no aparece en las listas oficiales publicadas hasta el momento.

En redes sociales, familiares y amigos de Zulema Amaral Valverde y Alicia Rodríguez Montero expresaron el dolor por sus muertes.

Adrián Armando Acosta, primo de Amaral, lamentó el deceso de la joven y pidió la cooperación de amigos y allegados para trasladar su cuerpo y enterrarla en Estados Unidos, adonde ella intentaba llegar cuando el trágico accidente truncó su vida.

Captura de Facebook/Zulema Amaral Valverde

“Quiero pedirle a mis familiares y amigos que nos ayuden a recaudar dinero para el traslado y gastos fúnebres de nuestro angelito. Mi prima hermosa siempre soñó con llegar a tierra de libertad y en camino a cumplir sus sueños la perdimos. Por eso queremos cumplir su sueño y que descanse en paz en tierra de libertad. Tú familia te adora mi angelito”, fueron las estremecedoras palabras de Acosta, quien posteó el enlace de la plataforma GoFundMe, donde se abrió una recaudación de fondos para financiar el traslado y las honras fúnebres de Amaral en Miami.

Yani Matos Méndez, amiga de Rodríguez, se mostró consternada por su fallecimiento. “Cuando me dieron la noticia no lo podía creer, aún tenía la esperanza que no fueras tú. Hoy siento una tristeza en mi alma por tu inesperada partida así tan fugaz”, expresó.

Captura de Facebook/Yani Matos Mendez

“Te vi crecer, te cargué en mis brazos cuando eras pequeñita, lo siento tanto amiga mía, siempre te voy a recordar como lo que fuiste, alegre y un excelente ser humano, recordaré aquellas tazas de café que nos tomábamos en mi casa, te extrañaremos muchísimo”, evocó Matos en su conmovedor mensaje. “Descansa en paz Alicia Rodríguez Montero, mi amiga, mi niña tan jovencita; qué dolor tan grande para la familia. Estoy segura que estás ahora junto con tu mamita y tus abuelos que los adorabas”.

Rodríguez tenía 24 años y se había graduado como médico en diciembre de 2022, según una publicación en Facebook, en la que aparece mostrando su título de doctora en Medicina.

Foto: Facebook/Alicia Rodríguez Montero

Aún faltaría por conocerse la identidad de otras tres migrantes cubanas fallecidas en el siniestro, que causó lesiones, además, a otros 17 cubanos, según datos publicados por medios mexicanos basados en fuentes oficiales de ese país.

Diez de los heridos que permanecían hospitalizados recibieron el alta médica este martes, según informó la Embajada de Cuba en México.

De los siete lesionados que aún continúan ingresados, dos menores fueron trasladados a centros de mayor especialización, uno vía aérea y otro por tierra. Uno de ellos está reportado en estado crítico y recibe cuidados intensivos en una institución médica de tercer nivel, según información de la sede diplomática cubana.

Alegando que “Cuba mantiene contacto presencial y permanente con las víctimas y familiares de los nacionales involucrados en un accidente automovilístico en Chiapas”, la cancillería cubana sigue manejando de forma opaca la información sobre la tragedia.

A falta de información oficial al respecto, CiberCuba hizo públicas este lunes las identidades de cuatro cubanas fallecidas y otras 15 personas heridas, que fueron reveladas ese día por el sitio mexicano Portal Fronterizo.

El lunes, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla dijo que varios familiares de los heridos y fallecidos establecieron contacto con los consulados cubanos en México y se les ofreció orientación y apoyo.