Médicos redactan certificados en papel de cajas de cigarros en Cuba

El médico cubano Alexander Figueredo denunció que los galenos de la isla deben escribir los certificados de medicamentos en "papel de un gruesa de cigarro", y consideró que Cuba es un estado fallido.

El especialista, quien ha alertado que el país está a punto de un paro nacional en el sector de la Salud, dijo que tampoco hay medicamentos en la red de farmacias, y cuestionó: "Si no hay hojas para los médicos cómo creen que habrá medicinas para los pacientes?".

Al respecto, se preguntó si "cuando [las autoridades el régimen] hablan de resistir con creatividad de esto se trata?", mostrando el papel de cigarro.

La víspera dijo que hospitales como el de la provincia Granma se encuentran en una situación caótica, por la carencia total de recursos médicos esenciales para atender a los enfermos.

El galeno, quien debió abandonar la isla por la persecución del régimen, recibió una carta del gremio de médicos de dicho hospital, donde describen que no cuentan con ningún recurso para operar o atender los pacientes: ni vendajes, suturas, sondas de levine, tubos endotraqueales ni otros insumos esenciales para la atención de emergencias, precisó.

"Esta carestía afecta gravemente la capacidad del hospital para proporcionar atención médica adecuada y oportuna, desde casos tan simples como una apendicitis hasta patologías más complejas", destaca el galeno.

"Denuncio que el pueblo de Bayamo está desprotegido completamente en términos de salud y sus médicos están esperando una respuesta o harán abandono de servicio", explicó.

En 2021 dijo en entrevista con CiberCuba que "el Estado tiene que proporcionarle a los médicos los medios de trabajo. Si no hay medios de protección, el médico y la enfermera no tienen la culpa, pero son los que van a pagar. Todo es culpa del médico: si la embarazada está bajo peso, es culpa del médico; si no se alimenta bien, es culpa del médico. En los consultorios a veces no hay esfigmos [esfigmomanómetros], ni pesas y hay que pesar a los pacientes en las pesas de las bodegas [de productos normados]. No estoy diciendo que en todos, pero en la mayoría", dijo en esa ocasión.

Varios pacientes y médicos se quejan de la crisis generalizada en el sistema de Salud cubano. Hace unos meses una anciana que fue operada de la vista fue dada de alta con etiquetas en los ojos por falta de esparadrapo.