ETECSA se queda sin papel para la factura telefónica

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) se quedó sin papel para hacer llegar a sus clientes la versión impresa de sus facturas telefónicas, circunstancia por la que no ofreció disculpas, pidió comprensión y celebró como iniciativa para cuidar el medioambiente.

“Informamos a nuestros clientes de la Telefonía Básica que por la falta de disponibilidad de papel y otros insumos, no será posible distribuir la factura telefónica en su versión impresa”, informó la Dirección de Comunicación Institucional de la empresa estatal este lunes en su página web.

Captura de pantalla / www.etecsa.cu

En lugar de la factura impresa, los clientes de ETECSA podrán recibirla por correo electrónico (suscribiéndose a factura electrónica), llamando al 112, consultando las aplicaciones Transfermóvil y Enzona o accediendo a servicios en línea en la web de la compañía.

“Recomendamos cualquiera de estas variantes propiciadas por los avances de la informatización de nuestra sociedad. Además de ser facilidades muy útiles para los usuarios, contribuyen al ahorro de papel y, por ende, al cuidado del medioambiente”, indicó la empresa estatal que monopoliza las telecomunicaciones en Cuba.

Como no hay otra, los cubanos tendrán que adaptarse a la circunstancia, tengan acceso a internet o no, tengan correo electrónico o no, tengan teléfono fijo o móvil, o no. Son las opciones que hay, les guste a los clientes o no. Y así se despide de ellos la compañía: “En espera de su comprensión, y seguros de que cualquiera de estas alternativas le resultarán cómodas y eficaces”.

En diciembre de 2021, las autoridades cubanas informaban que el país no tenía papel para la confección de las libretas de abastecimiento correspondientes al año 2022, debido a atrasos en “la importación de la materia prima” para “la impresión, confección y distribución de las libretas de abastecimiento”.

Un año después, el gobierno cubano admite que no tiene recursos suficientes para el sistema educativo y que entregará una libreta para dos asignaturas en territorios como Baracoa, en la provincia Guantánamo.

El poligráfico de Guantánamo no está imprimiendo libros de texto porque no hay materia prima, indicó una funcionaria de Educación. Por ello “se les entrega 5 libretas y un lápiz. Utilizarán una libreta para dos asignaturas. Los lápices están asegurados en la escuela por cuatro meses", dijo el director de un centro de enseñanza.

Ahora la falta de papel y otros insumos obliga a los clientes de ETECSA a consultar sus facturas por vías más ecológicas, aunque las barreras de la conectividad, la edad, el suministro de energía o la deficiente atención telefónica erosionen la paciencia de los cubanos.