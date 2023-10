Cubano da viaje gratis a un anciano que no tenía suficiente dinero para pagarle

Un joven motorista de Santiago de Cuba, integrante del grupo solidario “Club montaña”, relató el emotivo encuentro que tuvo con un anciano de 73 años al que le dio un viaje gratis cuando este le dijo que no tenía todo el dinero para pagar la carrera, valorada en 200 pesos.

“Eran aproximadamente las 12:25 del mediodía cuando me encontré a este señor en el Clínico donde el mismo me preguntó que cuánto yo le cobraba hasta la terminal de calle 4, yo le respondí que esa carrera costaba 200 pesos. Él mismo me dijo que era mucho y que me podía dar 150, yo le dije: monte señor...”, relató el joven en el citado grupo al inicio de la que calificó de “bonita y triste historia”.

Cuenta que durante el recorrido ambos estuvieron conversando, el anciano le explicó que era del municipio El Salvador, en Guantánamo, y que había ido a realizarse un chequeo médico al Clínico.

“Entre una cosa y otra la conversación se puso seria cuando él me dijo que estaba aquí en Santiago desde ayer y que no había comido nada, que esa era la razón por la cual él no podía darme los 200 pesos, que no tenía suficiente dinero para regresar a su casa. Yo le dije que hablando uno se entiende y él me dijo que eso es mi sacrificio que el sabía del problema que tenemos con la gasolina”, relata la fuente.

El joven, identificado como "Diorge Cutiño", explicó que al final de la carrera le dijo al señor que no le cobraría, que le enseñó el carnet del club.

"Él con su rostro entristecido me dijo: 'coja su dinero que eso es tu trabajo, y yo que no y que no, que lo único que yo quería era que me permitiera tirarme una foto para publicar esta linda historia en nuestro grupo Club Montaña, y me dijo que sí que no había problema en eso. La despedida fue un poco triste para mí al ver al señor agradecido”; añadió Cutiño.

Dice que las las últimas palabras del anciano fueron: "Dios te bendiga, mijo, para que sigas haciendo cosas maravillosas. Me voy agradecido para mi casa, luego de saber que aún quedan personas buenas en la tierra”.

Captura de Facebook

El emotivo relato fue seguido de decenas de comentarios de elogio para el joven por su actitud.

En redes también trasciende a menudo el relato de muestras de solidaridad de boteros o choferes que llevan gratis a algunas personas o que están dispuestos a aceptar a pasajeros que no llevan el importe requerido.

Hace algunas semanas se conoció el caso de un chofer de ómnibus de Santiago de Cuba que traslada gratis a niños y adolescentes cuando van a la escuela por la mañana.

Sin embargo, también hay evidencias de lo contrario. A mediados de agosto fue muy repudiada en redes la actitud de un botero que se negó a dejar subir a su vehículo en el municipio Cabaiguán, en Sancti Spíritus, a un niño al que le faltaban 30 pesos para cubrir el costo del pasaje.

Unas semanas antes, en julio, una cubana relató en redes sociales la falta de humanidad de un taxista de una agencia estatal que se negó a llevar a su madre de 78 años desde un hospital hasta su casa, en La Habana, por faltarle 100 pesos del precio que él había puesto a la carrera, que era de 600.

Explicó que el desagradable incidente ocurrió a la salida de un turno médico con una anciana que tiene problemas de columna, que usa un bastón por la dificultad que tiene para caminar, y después de dos horas de espera en el hospital sin comer desde el día anterior, porque la prueba médica que iba a hacerse así lo requería.