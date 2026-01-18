Deportado de EE.UU., un barbero cubano de 70 años empieza de cero en un parque de México

Vídeos relacionados:

A los 70 años, Felipe Muñoz no eligió rendirse. Deportado de Estados Unidos y con una vida partida en dos, este barbero cubano decidió rehacerse desde lo más básico con una silla improvisada, unas tijeras y un parque público en Villahermosa, Tabasco, donde hoy se gana el sustento cortando el cabello.

Cada día, con bata blanca y trato respetuoso, Felipe instala su pequeño espacio de trabajo en el Parque Juárez. No pide ayuda ni apela a la compasión. Cobra 50 pesos por corte y se apoya en más de tres décadas de experiencia para sobrevivir dignamente.

Su historia fue contada por el medio mexicano Tabasco Hoy, que documentó cómo el cubano comenzó a trabajar apenas un día después de llegar a la ciudad, tras ser deportado a finales de 2024.

“Estoy aquí ganándome la vida honradamente, recortando el pelo”, dijo Muñoz, quien explicó que compró sus herramientas con una tarjeta de crédito que aún conservaba de Estados Unidos.

Entre sus clientes hay madres mexicanas con niños, trabajadores locales y también migrantes cubanos y venezolanos que se reconocen en su historia de pérdida y recomienzo.

La imagen de Felipe trabajando en silencio adquiere mayor peso en un contexto marcado por la tensión. En los últimos días, Tabasco fue escenario de un operativo de seguridad que terminó en la detención de un ciudadano cubano por presuntos delitos de narcomenudeo, hecho que ha alimentado la preocupación y el estigma sobre una comunidad migrante ya golpeada por la incertidumbre y la precariedad.

Mientras algunos casos copan titulares policiales, otros cubanos, como Felipe, libran la batalla de la sobrevivencia sin llamar la atención, aferrados al trabajo honrado como única tabla de salvación.

Lejos de victimizarse, el barbero se muestra agradecido por el trato recibido en México. Sabe que el parque es solo una estación de paso. Su verdadero destino está al otro lado del Atlántico, donde lo esperan sus hijas y nietos en España. Hasta entonces, cada corte de cabello es también un acto de resistencia.

La historia de Felipe Muñoz recuerda que la migración cubana no puede medirse solo por estadísticas ni por sucesos policiales. Detrás de cada nombre hay trayectorias marcadas por el desarraigo, pero también por la voluntad de empezar de nuevo, incluso cuando la vida obliga a hacerlo a los 70 años.