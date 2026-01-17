"¿Ya comió?": Joven cubano regala almuerzo a ancianos necesitados en las calles de La Habana

Ver más

El joven cubano Michel Duarte compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve repartiendo comida a ancianos en situación de pobreza en calles de La Habana Vieja y Centro Habana.

El material, que rápidamente se hizo viral, muestra al joven acercándose a personas mayores que viven en condiciones precarias y ofreciéndoles un almuerzo completo.

Al presentar el video, Duarte escribió un mensaje dirigido a sus seguidores: "¿Ya comió? Si usted siente que está pasando por un mal momento sin disminuir sus sentimientos, por favor, vea este video y replánteselo… Con su apoyo podemos seguir con esta serie y ayudando a los que usted mismo ve que 'sí' lo necesitan".

El llamado apeló tanto a la empatía como a la posibilidad de continuar con este tipo de acciones solidarias.

En las imágenes se observa cómo Duarte se acerca a los ancianos, les pregunta primero si ya han comido y, tras recibir la respuesta, les entrega un pozuelo con arroz, bistec de cerdo y viandas, acompañado de un refresco de lata.

La reacción de los beneficiados es de emoción y agradecimiento, evidenciando la importancia que tiene para ellos recibir una comida caliente.

El video retrata escenas de pobreza extrema. Algunos de los ancianos están sentados en la calle pidiendo dinero, mientras que al menos uno aparece buscando restos de comida en los latones de basura.

Todos muestran signos evidentes de precariedad y abandono, una realidad cada vez más común en la capital cubana.

La comida fue comprada por el propio Michel Duarte en un restaurante privado, desde donde salió con los envases listos para repartirlos directamente en la calle.

El gesto ha generado miles de reacciones en la red social, donde usuarios destacan tanto la acción solidaria como la crudeza de las imágenes.

Más allá del acto individual, el video deja al descubierto una realidad incómoda y cada vez más visible en Cuba: la creciente pobreza y el abandono que afectan a amplios sectores de la población, en especial a los ancianos.

En un país marcado por la inflación y la escasez, garantizar una comida diaria se ha convertido en un reto incluso para quienes cuentan con ingresos estables.

Iniciativas como la de Michel Duarte, junto a otras impulsadas por pequeños negocios privados, comunidades religiosas y ciudadanos comunes, se han vuelto para muchos la única posibilidad de comer con un mínimo de dignidad.

Estos actos de caridad ponen en evidencia el vacío que deja un Estado incapaz de asegurar condiciones básicas de alimentación y bienestar a sus ciudadanos más vulnerables.

La situación económica en la Isla se ha endurecido hasta el punto de que, sin este tipo de ayudas, muchas personas no tendrían absolutamente nada que llevarse a la boca.

Las escenas mostradas en el video no solo reflejan solidaridad, sino que funcionan también como una denuncia implícita de una crisis profunda.

La vejez en Cuba se vive cada vez más entre carencias, soledad y desprotección.

El acceso a la comida se ha transformado en un privilegio, y gestos como ofrecer un almuerzo adquieren un significado que va mucho más allá de lo simbólico, recordando cuánto ha fallado el sistema en proteger a quienes ya no pueden valerse por sí mismos.

El aumento de personas viviendo en la calle y la imposibilidad de miles de familias de costear incluso una comida modesta son consecuencias directas de una crisis económica prolongada, marcada por desabastecimiento, inflación y salarios y pensiones insuficientes.

En este contexto, son actores no estatales quienes están asumiendo un rol que debería garantizar el Estado.

Aunque estas acciones resultan conmovedoras y necesarias, también evidencian la falta de políticas públicas efectivas y de un sistema de protección social que funcione de manera real.

En una Cuba donde la mendicidad crece, estos gestos solidarios no solo alimentan a quienes los reciben, sino que exponen, de forma silenciosa pero contundente, la gravedad de la situación social que atraviesa el país.