Leoni Torres enternece a sus fans con adorable momento junto a sus hijos Sebastián y Samuel

Con un corto vídeo de un paseo en bicicleta por el parque con sus hijos, Leoni Torres mostró lo mucho que disfruta el tiempo con sus hijos, Samuel y Sebastián.

El corto clip, en el que suena de fondo su bachata "Volverte a ver", lo acompañó del mensaje "Doy gracias a la vida y no le pido más", correspondiente a un verso de la canción, estrenada en septiembre último.

"Me encanta que no pierdes el valor de lo que en realidad importa- el tiempo en familia"; "Se ve que eres buena persona, no cambies, la esencia nuestra muy pocas persona la pierden omg!!!!"; "El verdadero significado de Amor bonito"; "Este reels no tiene precio amor puro y verdadero besitos"; "Eres un hombre muy humilde. El amor que hoy le das a tus hijos siempre te lo agradecerán"; "Eso es amor del bueno, amor que hoy le das y te darán mañana, excelente padre. Bendiciones familia"; "Las cosas más simples son las más lindas y lo que más se disfrutan, linda familia cuídala mucho", reaccionaron sus seguidores a la adorable estampa.

En sus redes sociales Leoni Torres no solo mantiene a sus seguidores al tanto de sus nuevos proyectos o celebra sus éxitos sino que también presume orgulloso de su familia.

“La carrera más importante de mi vida es la de ser padre y vivir estos momentos con ellos”, dijo en agosto pasado.

También ha compartido la dicha de celebrar una nueva vuelta al sol de sus hijos.

"Día especial para nuestra familia. Hoy con 17 años damos gracias a la vida por este bello joven. Por ser tan noble y buen hijo", afirmó el pasado seis de septiembre por el cumpleaños de Sebastián, al que llamó "el galán de casa".

“Ya son seis añitos mi bello”, había dicho antes, el 30 de junio, cuando tocó el turno al benjamín de casa, Samuel.