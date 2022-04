Jada Pinkett cree que la reacción de Will Smith en los Oscar fue exagerada, según fuentes

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar es uno de los escándalos más sonados de los últimos años en Hollywood. Rostros reconocidos, personas que estuvieron presentes en la gala y hasta familiares se han pronunciado sobre la agresión, pero todavía una de las principales protagonistas de este escándalo no ha hablado abiertamente sobre el tema: Jada Pinkett Smith.

La esposa del actor fue la víctima de la broma que hizo Chris Rock en los premios y que provocó la reacción violenta de Will Smith, quien se levantó de su butaca y se subió al escenario para darle una bofetada al humorista delante de millones de espectadores que estaban siguiendo la gala.

Unos días después, Jada compartió un escrito en sus redes sociales que decía: "Este es un tiempo para curar y estoy aquí para ello". Y más de una semana después, fuentes cercanas a ella han hablado con Us Weekly para revelar cómo se encuentra con esta situación.

Según lo que comentan, Jada no estaría muy contenta con lo que pasó durante los premios. "Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él y ella lo saben. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada", comentaron al citado medio. Además, la actriz desearía que ese incidente no hubiera ocurrido, aunque no estaría enfadada con su marido.

"Ella no es una mujer que necesite protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es frágil", dijo la misma persona. "Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Pero ella estará a su lado", añadió.

Las consecuencias del bofetón están siendo graves para Will Smith, que días después anunció su decisión de abandonar la Academia a la espera de más posibles sanciones por parte de la organización. Además, son ya dos los proyectos que se han paralizado y en los que iba a participar el protagonista de "Men In Black".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.