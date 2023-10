Madre sorprendida con actitud de taxista en Matanzas: "Yo no te voy a cobrar"

Una madre cubana mostró su sorpresa con la actitud de un taxista de Matanzas que la recogió en la carretera y no le quiso cobrar por llevarla.

Laritza López, residente en Cárdenas, salió el miércoles con su hija de cinco años hacia Varadero y no podía coger ningún transporte.

"Ni los taxis, ni las guaguas, y de repente un muchacho que no sé ni su nombre nos recogió en la esquina de Sáez y Velázquez", relató en el grupo "Cardenenses en Facebook".

Según Laritza, por el camino el conductor recogió a una muchacha con una bebé de meses y más adelante a otra.

Captura de Facebook / Cardenenses en Facebook / Laritza López

"A ninguna nos cobró nada, yo le di el costo mío y de mi hija y ese señor me dijo: 'No, si yo no te voy a cobrar, eso es para que le compres galletitas a la niña'. Yo muy sorprendida, la verdad, solo le dije: 'En serio, muchas gracias, señor'. La verdad, me quedé sin palabras", agregó.