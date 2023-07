Cubanos sorprendidos con taxista que cobra lo que puedan darle: "De esos quedan pocos"

Numerosos cubanos reaccionaron conmovidos ante la actitud de un taxista que cobra a sus usuarios solo lo que puedan darle.

Uno de estos clientes afortunados compartió su historia en su muro de Facebook, donde alabó el gesto altruista de este conductor, que lamentablemente no es de los que más abundan en Cuba.

"Me monté en la Vívora y fui hasta el Vedado en este taxi con chapa P 029198, conducido por un chofer joven. A todo el que preguntaba cuánto era la carrera, el mismo respondía: 'Lo que usted pueda. Si no puede no importa, monte igual'", detalló Miguel Almaguer.

Captura de Facebook / Miguel Almaguer

Almaguer mostró la foto del vehículo, un almendrón, y pidió compartir su publicación a modo de homenaje al chofer solidario.

"¡Mis respetos para este cubano! Muchísimas gracias, amigo. por solidarizarte con tus compatriotas", expresó.

Varias decenas de internautas alabaron el gesto y felicitaron al taxista.

"Eso se llama solidaridad y amor al prójimo", afirmó una residente en Pinar del Río.

"De esos quedan pocos, mis bendiciones para él", dijo una cubana residente en España.

"Todavía hay personas que tienen el valor de la solidaridad, humildad y altruismo", señaló una santiaguera.

"Bendiciones para ese joven que es mucho más feliz que los abusadores con su propio pueblo, que incumplen un mandato administrativo e integran con su conducta tipos penales como desobediencia y actividades económicas ilícitas, y todo por un poco de dinero...", dijo un padre de familia.

El taxista de la historia se identificó como Yosvany Brito Julia, y agradeció todos los elogios recibidos.