Pasajeros conmovidos con taxista que ayudó a un anciano ciego en La Habana

Un conductor de un taxi de los conocidos popularmente como gacelas, protagonizó un hermoso gesto que conmovió a los pasajeros que iban a bordo del vehículo.

El hecho ocurrió el pasado miércoles por la mañana en el barrio de El Vedado, en La Habana, donde el taxista de la gacela No. 7 detuvo la marcha y se bajó del carro para ayudar a un anciano ciego a cruzar la calle.

Uno de los usuarios relató la anécdota en el muro de Facebook del usuario "Ecv Nacional".

"Cuando llegamos a Línea y E, el chofer, que era joven, para la gacela y se baja. Todos nos miramos preguntándonos: '¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Pues había en la misma esquina de Línea y E un señor mayor ciego, esperando poder cruzar la calle Línea. El chofer, que se llama Erick, lo cogió de la mano y le cruzó la avenida, luego con mucha naturalidad volvió a cruzar, abrió la puerta de su gacela y siguió con su trabajo", detalló.

Captura de Facebook / Ecv Nacional

"Todos en la gacela lo felicitamos, un hombre le extendió su mano. Una señora mayor con bastón que nos acompañaba le dijo: '¡Usted es una bendición de hombre, la vida le tiene que sonreír, gracias por su buena acción!", añadió.

El autor del post agradeció haber sido testigo de tan hermoso gesto.

"Esas son las pequeñas cosas de las que tanto hablan los libros, las pequeñas cosas que nos enseñan nuestros abuelos; gracias por su generosidad, gracias por ser cubano. Bendiciones para él y su familia", afirmó.

Más de mil personas comentaron en la publicación, felicitando al conductor por su solidaridad con una persona con discapacidad.

"Pues me sumo, a mí en lo personal un chofer de la gacelita 13 me ayudó con un dolor de barriga y el pecho y gracias a él no me repitió el infarto", reveló la internauta llamada Odalys García.