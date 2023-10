La Diosa se compra una casa en Estados Unidos: "Hoy cumplí el sueño americano"

¡Sueño cumplido para La Diosa! A menos de nueve meses de su llegada a Miami, la cantante cubana acaba de comprarse su casa en Estados Unidos.

Con una felicidad inmensa la artista compartió en Instagram la noticia con todos sus seguidores.

“No tengo palabras para decir lo que siento y lo orgullosa que estoy de mí misma (…) Hoy cumplí el sueño americano mi casa en la yuma hoy soy propietaria solo se necesita seriedad, esfuerzo y empeño para lograr grandes cosas en poco tiempo”, escribió La Diosa en una publicación en esa red social.

“Con humildad quiero compartir mi felicidad con la gente que me quiere y a los que no me quieren que siempre han dicho que no lograré nada jamás les digo solo una cosa pónganse para lo suyo que la crítica les hace perder tiempo y dinero”, dijo a todos aquellos que se empeñan en cuestionarla a cada paso.

Otro que está super feliz es su pareja Rey El Mago y en una de sus stories La Diosa subió un video de los dos celebrando este momento único en sus vidas.

Captura Instagram / La Diosa

La artista todavía no ha mostrado la casa que compró y donde vivirá en lo adelante, pero ya con este anuncio es más que suficiente para que sus seguidores estén a la expectativa de conocer su nuevo hogar.

Antes de la casa, La Diosa se compró el pasado abril su primer auto, un Cadillac negro que es una belleza.

En julio también sorprendió a su esposo y le regaló el auto que este quería, un Mazda MX-5 blanco descapotable.

No caben dudas de que la artista está enfocada en cumplir cada uno de sus sueños y metas en Estados Unidos.