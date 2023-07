La Diosa sorprende a Rey El Mago con el carro que quería: "Verte sonreír es lo único que importa ahora"

La Diosa sorprendió a su pareja, Rey El Mago, haciéndole realidad un sueño, al comprarle el auto que tanto deseaba tener.

En sus redes sociales la cantante compartió el momento en que le pide que salga de casa para ver la sorpresa que le tenía preparada.

"Yo te hice un regalo, te compré algo que tu querías mucho, algo que te gustó mucho mucho y si das un paso más lo vas a ver", le dijo antes de que pudiera llegar hasta el auto.

"Nooo. Tú no te puedes haber bota'o así!?", reaccionó entre entusiasmado e incrédulo él, quien hasta no ver las llaves no podía creerse que el auto fuera suyo.

"Te lo regalo mi vida por ser la persona que está siempre conmigo a todas. Tú te lo mereces. Ojalá pudiera darte muchísimo más" le dice la intérprete de "La Papaya de 40 libras" mientras se fundían en un abrazo.

"Entra, disfrútalo y todo tuyo papi, felicidades", añadió antes de que él probase su nueva adquisición y disfrutara de su Mazda MX-5 blanco descapotable, que puede costar decenas de miles de dólares.

En sus redes sociales, La Diosa también le dedicó unas emotivas palabras a su pareja y padre de su hija menor Rachel.

"Siempre que te necesito estás. Tú eres el único al que no le importan mis errores y me dejas sola aunque no estés de acuerdo con mis actos pero no me abandonas" comienza el mensaje que acompaña al vídeo.

"Disfruta de este regalito que gracias a Dios pude hacerte, era el que querías y ya lo tienes amor mío; verte sonreír es lo único que importa ahora porque eres mi familia, tú mis hijos; no hay más", cierra la publicación que ha emocionado a sus más fieles seguidores que la colmaron de bonitos mensajes y felicitaciones.

Hace unos días La Diosa sorprendió a su pareja con otro gesto de amor: un tatuaje con su nombre en un costado de su torso.

Días antes, al celebrar su cumpleaños le dedicó también unas amorosas palabras. "Te amo con todas mis fuerzas, si tuviera otra vida y tuviera que escoger quién fuese mi compañero de viaje te escogería nuevamente por todas las vidas", le dijo.