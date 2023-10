Desgarrador mensaje del actor Carlos Mazzola : "Por qué hacen sufrir a los presos políticos"

El reconocido actor cubano Carlos Mazzola lanzó este viernes fuertes críticas al gobierno por el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares en las familias.

En un video de poco más de dos minutos posteado en Facebook el actor se refirió a las últimas declaraciones del ministro de Economía Alejandro Gil, quien dijo que la única salida a la crisis en el país es la revolución, y dijo que si la clase gobernante en Cuba tiene sus problemas resueltos, por qué mantienen prisioneros a más de 1.000 ciudadanos por motivos políticos.

"Dime Alejandro Gil, de qué revolución me estás hablando a mí. ¿Que la solución es la revolución?, si los revolucionarios somos nosotros, que nos estamos jodiendo aquí, sin nada qué comer. A ver, Díaz-Canel, dime si tú tienes todo resuelto, el refrigerador lleno, el Valdés Mesa también, el Lazo, si ustedes tienen todo perfecto, ¿cuál es la morbosidad de hacer sufrir a los presos políticos, a las familias? Sácalos de la cárcel si tú no tienes nada que perder. No son una amenaza para ti; ellos no tienen armas para matarte.", subrayó.

Publicación en Facebook

Asimismo, pidió al régimen tener un acto de magnanimidad similar al de la película "La Lista de Schindler".

"Haz como la película "La Lista de Schindler", sé magnánimo, salva. ¡Coño! ¿Pero hasta cuándo vamos a aguantar esto si no hay nada que comer? . Ahora la gente dice que estoy gordo, porque me meto los pedazos de arroz para adentro con pan, eso lo que te hincha", continuó.

En su mensaje, dirigido en su última parte al gobernante Miguel Díaz-Canel, señaló: "Si tú eres un gobernante de este país, que tienen todo cuadrado, ¿por qué haces sufrir a la pobre familia de los presos políticos, como Lisandra Góngora, a la que has obligado al papá a ir con los niños hasta la Isla de la Juventud, a Wilmer? Te estoy pidiendo un poco de bondad, salva a tu pueblo mientras puedas, que bastante jodido lo tienes.", sentenció Massola.

Este artista es de los pocos en la isla que ha denunciado sistemáticamente la situación de los presos políticos cubanos. También destaca Ketty de la Iglesia, con críticas demoledoras al régimen y llamados urgentes a que se haga justicia y los manifestantes del 11 de julio de 2021 sean liberados.

Recientemente Massola denunció que desconectó el refrigerador de su casa porque no tenía comida y lamentó en especial que su madre de 83 años, con la que vive, esté pasando por una situación así.

"Yo sé perfectamente que no soy el único, que hay muchísima gente en mi situación y peor, pero que haya tenido que desconectar el refrigerador de la corriente por no tener qué meterle de comida, que tenga que comer tres pedazos de boniato y además, dárselos a mi madre de 83 años sin leche, ni un huevo", lamentó.

Días después decenas de cubanos mostraron su apoyo y se identificaron con la situación, pues atraviesan las mismas dificultades para llevar alimentos a la mesa.

Familiares y colegas de Massola también se pronunciaron y criticaron la grave escasez de alimentos que atraviesa el país.

Uno de ellos fue el actor Erdwin Fernández, residente en Miami y gran amigo de Carlos desde que ambos eran muy jóvenes.

"Carlos Massola es uno de los pocos actores y amigos en Cuba, y aquí en Miami también (3 o 4, no más) que tiene los timbales bien puestos", recalcó.