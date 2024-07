Andy Vázquez recuerda a Carlos Massola: "No es posible olvidar a quien se enfrentó al monstruo comunista"

El reconocido humorista cubano Andy Vázquez recordó en sus redes sociales lo imperdonable que ha sido el silencio de algunas personas e instituciones tras la repentina muerte, la pasada semana, del actor Carlos Massola.

“No es posible ignorar tanto talento y entrega, tanta pasión en cada personaje que interpretaba. No es posible olvidar a quien descubrió la libertad y se mantuvo firme en ella, a quien se enfrentó al verdadero monstruo comunista desde su propia entraña”, escribió Andy en su perfil de la red social Facebook.

Asimismo, Andy se preguntó: “¿Cómo ignorar tu paso a la inmortalidad?, ¿cómo podría un cubano libre dejar en el olvido a uno de sus artistas libres? No, Carlos Massola no has muerto aún hermano y dudo, como millones de cubanos, que puedas morir”, aseveró en una publicación que ya suma más de 14 mil reacciones y más de 800 comentarios.

La muerte de Massola, ocurrida el pasado miércoles 3 de junio, dejó en estado de impacto emocional a familiares, artistas, amigos y seguidores del actor, que en los últimos años elevó su voz en numerosas ocasiones contra el gobierno cubano.

Sin embargo, ha llamado la atención el silencio de las autoridades de Cultura en la isla, sometidas al yugo del régimen que ordena y que, en múltiples ocasiones, fue denunciado por el propio Massola.

Ninguna institución cultural oficial cubana se ha hecho eco en sus perfiles en redes sociales de la muerte del actor, un hecho que ha levantado numerosas críticas.

Por esta falta de acción, el hijo del recordado actor cubano Enrique Molina envió un fuerte mensaje a los artistas que no se han manifestado tras la inesperada muerte de su colega Carlos Massola.

Sin pelos en la lengua, Pavel Molina Ruiz llamó cobardes todos los artistas que han guardado silencio ante el fallecimiento de Massola, un hombre que jamás tuvo miedo de expresar lo que sentía.

La madre de Massola, Gladys Escandell Pérez, agradeció las muestras de respeto y solidaridad que ha recibido por parte de amigos de su hijo, entre los que contó, sin nombrar, a directores y actores cubanos, pero también criticó a aquellos que han tenido opiniones malintencionadas.

A pesar del hermetismo de las autoridades cubanas, su criadero de ciberclarias sí ha tenido la autorización y el tiempo para intentar denigrar al actor. Trabajo que no les ha salido nada bien y fue el propio Andy Vázquez quien ha salido a enfrentarlas.

En una directa en su perfil de Facebook, Andy recordó que al conocer esta semana de la muerte de Massola, él compartió un mensaje de condolencias.

Sin el más mínimo respeto, en esa publicación los acólitos de la dictadura le recriminaron haberse olvidado de Massola y no haberle brindado su ayuda.

En respuesta a esas calumnias, Andy difundió el audio de dos conversaciones que ambos sostuvieron meses atrás, que demuestran que él le enviaba dinero a su amigo.