Andy Vázquez responde a ciberclarias que dicen que él "no ayudó" a Carlos Massola

El humorista cubano Andy Vázquez salió al paso a ciberclarias que en redes sociales lo acusaron de no haber ayudado al fallecido actor Carlos Massola, quien en los últimos años estaba pasando por una mala situación económica.

En una directa en su perfil de Facebook, Andy recordó que al conocer esta semana de la muerte de Massola, quien se había convertido en una figura incómoda para el régimen por sus críticas y denuncias, él compartió un mensaje de condolencias.

Sin el más mínimo respeto, en esa publicación los acólitos de la dictadura le recriminaron haberse olvidado de Massola y no haberle brindado su ayuda.

En respuesta a esas calumnias, Andy difundió el audio de dos conversaciones que ambos sostuvieron meses atrás, que demuestran que él le enviaba dinero a su amigo.

Primero se escucha al fallecido actor explicándole que debía enviarle los dólares por Zelle a una muchacha, porque su tarjeta el gobierno se la estaba monitoreando. En un segundo diálogo, tras recibir el dinero, Massola le daba las gracias emocionado.

"Me obligaron a hacer esto que no quería, pero a ustedes hay que taparles la boca", afirmó el humorista.

El intérprete de Facundo Correcto recalcó que él y otros tantos ayudaban y ayudan no solo a Massola, sino a muchas personas en Cuba con disímiles problemas.

"Para que todos ustedes las clarias vean que la gusanera es la que resuelve las cosas que ustedes no pueden resolver. ¿Ahora dónde van a meter la lengüita? Métanse la lengüita en el culito. Para que después no digan que nosotros los gusanitos no ayudamos", subrayó.

"Sí ayudábamos a Carlos Massola, sí le mandamos dinero (...). Lo que ustedes quieren que nosotros publiquemos las cosas, y no las publicamos, las hacemos de corazón. Pero de tanto ustedes dar ahí que no nosotros no ayudamos, hay que ponerle las pruebas. Sí lo ayudamos y donde quiera que esté en el cielo, sabe que aquí tenía buenos amigos", concluyó.